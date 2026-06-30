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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

تبعیت از ولایت فقیه رمز موفقیت جبهه مقاومت است

تبعیت از ولایت فقیه رمز موفقیت جبهه مقاومت است

بابلسر - رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران تبعیت از ولایت فقیه را رمز موفقیت جبهه مقاومت و عامل انسجام نیروهای مسلح عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی عصر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، اظهار کرد: امنیت پایدار هرگز در خلأ شکل نمی‌گیرد و بدون ایمان و باورهای عمیق دینی، دوام و ماندگاری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه رویکردهای معنوی در مجموعه انتظامی یک برنامه تشریفاتی نیست، افزود: مأمور پلیسی که خدمت خود را در چارچوب تکلیف الهی تعریف کند، امنیت را یک مسئولیت مقدس و امانتی بزرگ برای صیانت از آرامش جامعه می‌داند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به ارتباط میان انضباط فردی و امنیت اجتماعی، تصریح کرد: هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند زمینه نفوذ و سوءاستفاده دشمن را فراهم کند، از این رو نیروی انتظامی باید همزمان از توان عملیاتی و استحکام اعتقادی برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به جنگ نرم و جنگ شناختی دشمنان، گفت: امروز دشمن با ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی به دنبال تغییر سبک زندگی، تضعیف هویت دینی و ایجاد ناامیدی در جامعه است، اما پلیس جمهوری اسلامی ایران با اتکا به بصیرت، روحیه انقلابی و باورهای دینی، در برابر این تهدیدها ایستادگی کرده است.

وی امنیت کنونی کشور را مرهون خون شهدا، ایثار نیروهای مسلح و تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی دانست و افزود: حفظ این سرمایه ارزشمند، مستلزم تقویت مؤلفه‌های اعتقادی و افزایش هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه هدف اصلی دشمن شکستن اراده ملت ایران و ایجاد یأس در جامعه است، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر رهبری و وحدت ملی، همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و کارکنان انتظامی نیز نقش مهمی در حفظ امنیت روانی و اجتماعی جامعه بر عهده دارند.

وی در پایان، تبعیت از ولایت فقیه را رمز موفقیت جبهه مقاومت و عامل انسجام نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: پیروی از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، مسیر خدمت، مقاومت و اقتدار را برای نیروهای انتظامی هموار کرده است.

در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام روح‌الله دست‌آموز به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر معرفی شد.

کد مطلب 6875649

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