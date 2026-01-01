الگوگیری از سیره علوی عامل تقویت روحیه ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه پنجشنبه در جمع کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان مازندران، ضمن گرامیداشت ایام ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، بر ضرورت بهرهگیری از آموزهها و سیره علوی در انجام مسئولیتهای حرفهای و سازمانی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه حساس و ممتاز یگان ویژه در ساختار فراجا، این یگان را از بازوان آماده، هوشیار و اثرگذار نیروی انتظامی در حفظ امنیت و آرامش جامعه برشمرد و افزود: یگان ویژه با برخورداری از نیروهای مخلص، متخصص، مجرب و شجاع، در مواجهه با بحرانها و شرایط پیچیده امنیتی نقشی بیبدیل ایفا میکند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، برخورد قاطع و قانونمند با اشرار و عناصر مخل امنیت را از مأموریتهای محوری یگان ویژه دانست و تصریح کرد: رشادتهای کارکنان این یگان، سد محکمی در برابر آشوب و بیثباتی است و استمرار آرامش اجتماعی مرهون اقدام بهموقع، شفاف و مبتنی بر قانون آنان است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی همچنین بر ارتقای بصیرت دینی و سیاسی کارکنان یگان ویژه تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، آگاهی عمیق دینی و سیاسی، مهمترین ابزار برای تشخیص حق از باطل و دوست از دشمن است و این بصیرت، کارکنان را در برابر توطئههای دشمنان نظام مصون میسازد.
وی پیوند ناگسستنی یگان ویژه با آحاد ملت را لازمه امنیت پایدار دانست و خاطرنشان کرد: یگان ویژه برخاسته از متن جامعه و دلسوز آسایش مردم است و اعتماد متقابل مردم و نیروهای مسلح، پشتوانه اصلی موفقیت در مقابله با فتنهگران و برهمزنندگان امنیت به شمار میرود.
