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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۹

حضور مردم در صحنه پشتوانه اقتدار کشور است

حضور مردم در صحنه پشتوانه اقتدار کشور است

قزوین- معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور، گفت: همراهی مردم، پشتوانه اصلی انجام مأموریت‌های انتظامی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد بهرامی دوشنبه‌شب در تجمع مردم شهر الوند، با قدردانی از حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم ایران با ایستادگی پای کشور، انقلاب، ارزش‌ها، رهبری و خون شهدا، جلوه‌ای از وفاداری و انسجام ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به سابقه خدمت خود در شهر الوند در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱، افزود: حضور در جمع مردم مؤمن، ولایت‌مدار و شهیدپرور این شهر برای من مایه افتخار است و به وجود مردمی که برای کشور و ارزش‌های خود ایستادگی می‌کنند، افتخار می‌کنیم.

فراجا؛ نهادی برای تأمین امنیت و خدمت به مردم

معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به مأموریت‌های گسترده پلیس در سراسر کشور گفت: نیروهای انتظامی از مرزها و جاده‌ها تا روستاها، شهرها و محل کسب‌وکار مردم، در شرایط مختلف مشغول خدمت هستند و تأمین آرامش و امنیت مردم، افتخار مجموعه انتظامی است.

بهرامی با بیان اینکه فراجا به تعبیر رهبر شهید از ستون‌های استوار امنیت کشور است، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعه فراجا ۱۵۰ میلیون خدمت به مردم ارائه کرده است.

وی ادامه داد: ماهیت فعالیت انتظامی، علاوه بر مأموریت‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، خدمت‌رسانی به مردم است و شهروندان ولی‌نعمتان ما هستند. بزرگ‌ترین سرمایه پلیس نیز مردم‌اند و بدون همراهی آنان، انجام مأموریت‌ها دشوار خواهد بود.

این مقام انتظامی با اشاره به حوادث جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه مدعی شد که خدمت‌رسانی پلیس به مردم در این دوره‌ها متوقف نشد و نیروهای انتظامی در کنار سایر نیروهای مسئول، برای حفظ امنیت شهرها و جاده‌ها تلاش کردند.

امنیت مردم، خط قرمز فراجاست

بهرامی با تأکید بر اینکه پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند، تصریح کرد: آرامش و امنیت مردم برای فراجا خط قرمز است و این مجموعه در همه شرایط، خدمت به مردم را وظیفه خود می‌داند.

وی با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در تجمعات مردمی نیز گفت: همکاران ما علاوه بر تأمین نظم و امنیت این تجمعات، در میان مردم حضور دارند و در کنار خانواده‌های خود در برنامه‌ها شرکت می‌کنند.

تأکید بر آگاهی نسل جوان از تاریخ انقلاب

معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود، با خطاب قرار دادن جوانان، به بیان روایت خود از شرایط ایران پیش از انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن پرداخت.

وی با اشاره به آنچه محرومیت‌های آموزشی، درمانی و زیرساختی در دوران پهلوی خواند، گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی‌ها و توطئه‌ها علیه ایران آغاز شد و در ادامه، کشور با ترورها، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و حوادث و درگیری‌های مختلف مواجه شد.

بهرامی همچنین با اشاره به جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: هدف دشمنان، تضعیف ایران و برهم زدن امنیت کشور بوده است، اما به گفته وی، مقاومت مردم و تلاش نیروهای مسلح مانع تحقق اهداف آنان شده است.

حضور مردم، پشتوانه ایستادگی کشور

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر، حضور آنان در تجمعات را مؤثر دانست و گفت: این حضور، علاوه بر نمایش حمایت از ارزش‌های دینی و انقلابی، می‌تواند در حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از ایجاد ناامنی مؤثر باشد.

معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همراهی مردم و تلاش نیروهای مسلح، امنیت و اقتدار کشور حفظ شود.

کد مطلب 6976140

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