حضور مردم در صحنه پشتوانه اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد بهرامی دوشنبه‌شب در تجمع مردم شهر الوند، با قدردانی از حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم ایران با ایستادگی پای کشور، انقلاب، ارزش‌ها، رهبری و خون شهدا، جلوه‌ای از وفاداری و انسجام ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به سابقه خدمت خود در شهر الوند در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱، افزود: حضور در جمع مردم مؤمن، ولایت‌مدار و شهیدپرور این شهر برای من مایه افتخار است و به وجود مردمی که برای کشور و ارزش‌های خود ایستادگی می‌کنند، افتخار می‌کنیم.

فراجا؛ نهادی برای تأمین امنیت و خدمت به مردم

معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به مأموریت‌های گسترده پلیس در سراسر کشور گفت: نیروهای انتظامی از مرزها و جاده‌ها تا روستاها، شهرها و محل کسب‌وکار مردم، در شرایط مختلف مشغول خدمت هستند و تأمین آرامش و امنیت مردم، افتخار مجموعه انتظامی است.

بهرامی با بیان اینکه فراجا به تعبیر رهبر شهید از ستون‌های استوار امنیت کشور است، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعه فراجا ۱۵۰ میلیون خدمت به مردم ارائه کرده است.

وی ادامه داد: ماهیت فعالیت انتظامی، علاوه بر مأموریت‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، خدمت‌رسانی به مردم است و شهروندان ولی‌نعمتان ما هستند. بزرگ‌ترین سرمایه پلیس نیز مردم‌اند و بدون همراهی آنان، انجام مأموریت‌ها دشوار خواهد بود.

این مقام انتظامی با اشاره به حوادث جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه مدعی شد که خدمت‌رسانی پلیس به مردم در این دوره‌ها متوقف نشد و نیروهای انتظامی در کنار سایر نیروهای مسئول، برای حفظ امنیت شهرها و جاده‌ها تلاش کردند.

امنیت مردم، خط قرمز فراجاست

بهرامی با تأکید بر اینکه پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند، تصریح کرد: آرامش و امنیت مردم برای فراجا خط قرمز است و این مجموعه در همه شرایط، خدمت به مردم را وظیفه خود می‌داند.

وی با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در تجمعات مردمی نیز گفت: همکاران ما علاوه بر تأمین نظم و امنیت این تجمعات، در میان مردم حضور دارند و در کنار خانواده‌های خود در برنامه‌ها شرکت می‌کنند.

تأکید بر آگاهی نسل جوان از تاریخ انقلاب

معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود، با خطاب قرار دادن جوانان، به بیان روایت خود از شرایط ایران پیش از انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن پرداخت.

وی با اشاره به آنچه محرومیت‌های آموزشی، درمانی و زیرساختی در دوران پهلوی خواند، گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی‌ها و توطئه‌ها علیه ایران آغاز شد و در ادامه، کشور با ترورها، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و حوادث و درگیری‌های مختلف مواجه شد.

بهرامی همچنین با اشاره به جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: هدف دشمنان، تضعیف ایران و برهم زدن امنیت کشور بوده است، اما به گفته وی، مقاومت مردم و تلاش نیروهای مسلح مانع تحقق اهداف آنان شده است.

حضور مردم، پشتوانه ایستادگی کشور

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر، حضور آنان در تجمعات را مؤثر دانست و گفت: این حضور، علاوه بر نمایش حمایت از ارزش‌های دینی و انقلابی، می‌تواند در حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از ایجاد ناامنی مؤثر باشد.

معاون تبلیغات و روابط‌عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همراهی مردم و تلاش نیروهای مسلح، امنیت و اقتدار کشور حفظ شود.