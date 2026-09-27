دستگیری ۲۱ سارق با ۶۱ فقره سرقت در شهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران کلانتریهای شهر یزد با هماهنگی قضایی و در راستای مقابله با سرقت، طرحهای پیشگیری و برخورد با سارقان را در محلات اجرا کردند.
وی افزود: مأموران در هفته گذشته ۲۱ سارق را دستگیر کردند که متهمان در بازجوییهای انجامشده به ۶۱ فقره سرقت از منازل، اماکن نیمهساز، داخل خودرو و موتورسیکلت اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.
دلیری از شهروندان خواست برای پیشگیری از سرقت، هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در ساختمانهای در حال ساخت از دوربین مداربسته یا نگهبان استفاده کنند.
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