دستگیری ۲۱ سارق با ۶۱ فقره سرقت در شهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران کلانتری‌های شهر یزد با هماهنگی قضایی و در راستای مقابله با سرقت، طرح‌های پیشگیری و برخورد با سارقان را در محلات اجرا کردند.

وی افزود: مأموران در هفته گذشته ۲۱ سارق را دستگیر کردند که متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ۶۱ فقره سرقت از منازل، اماکن نیمه‌ساز، داخل خودرو و موتورسیکلت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

دلیری از شهروندان خواست برای پیشگیری از سرقت، هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در ساختمان‌های در حال ساخت از دوربین مداربسته یا نگهبان استفاده کنند.