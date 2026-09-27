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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

دستگیری ۲۱ سارق با ۶۱ فقره سرقت در شهر یزد

دستگیری ۲۱ سارق با ۶۱ فقره سرقت در شهر یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۲۱ سارق در اجرای طرح مقابله با سرقت در محلات شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران کلانتری‌های شهر یزد با هماهنگی قضایی و در راستای مقابله با سرقت، طرح‌های پیشگیری و برخورد با سارقان را در محلات اجرا کردند.

وی افزود: مأموران در هفته گذشته ۲۱ سارق را دستگیر کردند که متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ۶۱ فقره سرقت از منازل، اماکن نیمه‌ساز، داخل خودرو و موتورسیکلت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

دلیری از شهروندان خواست برای پیشگیری از سرقت، هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در ساختمان‌های در حال ساخت از دوربین مداربسته یا نگهبان استفاده کنند.

کد مطلب 6960283

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