به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس راهآهن یزد، سرهنگ سیدعلیرضا میروکیلی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت در حوزه استحفاظی راهآهن یزد، تیمی از مأموران پلیس بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس راهآهن با انجام گشتزنیهای ویژه، یکی از سارقان را که قصد سرقت داشت شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.
جانشین پلیس راهآهن یزد ادامه داد: این سارق در تحقیقات به سرقت کابل و علائم الکترونیکی مربوط به خط راهآهن با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.
میروکیلی خاطرنشان کرد: مأموران با هماهنگی قضایی، دو همدست دیگر این سارق را نیز دستگیر کردند و هر سه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شدند.
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