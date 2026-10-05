سه متهم حفاری غیرمجاز در بافت تاریخی یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، سرهنگ سعید میرجلیلی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی درباره فعالیت مشکوک و احتمال حفاری غیرمجاز در یکی از محدوده‌های بافت تاریخی شهر یزد، موضوع در دستور کار نیروهای یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت با بررسی موضوع، همکاری مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ قائم و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر در ارتباط با این پرونده شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد تصریح کرد: پس از دستگیری افراد، موضوع برای طی مراحل قانونی، بررسی‌های تخصصی و تعیین ابعاد و نوع فعالیت انجام‌شده به مراجع قضایی ارجاع شد.

میرجلیلی با تأکید بر اهمیت حفاظت از بافت تاریخی و آثار و محوطه‌های فرهنگی استان یزد، گفت: مشارکت مردم و گزارش فعالیت‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تعرض به میراث فرهنگی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اتهام افراد دستگیرشده در حال بررسی است و تعیین مسئولیت کیفری آنان منوط به رسیدگی و تصمیم مراجع قضایی خواهد بود.