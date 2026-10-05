  1. استانها
  2. یزد
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

سه متهم حفاری غیرمجاز در بافت تاریخی یزد دستگیر شدند

سه متهم حفاری غیرمجاز در بافت تاریخی یزد دستگیر شدند

یزد- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد از شناسایی و دستگیری سه متهم در ارتباط با حفاری غیرمجاز در بافت تاریخی شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، سرهنگ سعید میرجلیلی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی درباره فعالیت مشکوک و احتمال حفاری غیرمجاز در یکی از محدوده‌های بافت تاریخی شهر یزد، موضوع در دستور کار نیروهای یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت با بررسی موضوع، همکاری مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ قائم و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر در ارتباط با این پرونده شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد تصریح کرد: پس از دستگیری افراد، موضوع برای طی مراحل قانونی، بررسی‌های تخصصی و تعیین ابعاد و نوع فعالیت انجام‌شده به مراجع قضایی ارجاع شد.

میرجلیلی با تأکید بر اهمیت حفاظت از بافت تاریخی و آثار و محوطه‌های فرهنگی استان یزد، گفت: مشارکت مردم و گزارش فعالیت‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تعرض به میراث فرهنگی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اتهام افراد دستگیرشده در حال بررسی است و تعیین مسئولیت کیفری آنان منوط به رسیدگی و تصمیم مراجع قضایی خواهد بود.

کد مطلب 6968603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      از نیروی زحمت کش انتظامی قدر دانیم
    • حمیدرضا IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چرا غیر مجاز

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها