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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

سارق گاوصندوق خانه در یزد دستگیر شد

سارق گاوصندوق خانه در یزد دستگیر شد

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری سارق طلا و جواهرات یک خانه به ارزش ۸۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک خانه در شهر یزد، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به محل اعزام و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: در تحقیقات انجام‌شده از مالباخته مشخص شد سارق مقادیری طلا و جواهرات به ارزش ۸۰ میلیارد ریال را از داخل گاوصندوق خانه سرقت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: با تلاش مأموران پلیس، متهم این پرونده شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

زارع گفت: متهم در تحقیقات به سرقت از گاوصندوق خانه اعتراف کرد و طلاجات مسروقه نیز کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

وی از شهروندان خواست از نگهداری کلید گاوصندوق در داخل خانه و در معرض دید عموم خودداری کنند.

کد مطلب 6962169

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