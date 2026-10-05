پنج عضو هیئت‌ رئیسه جبهه اصلاحات ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران در جلسه مجمع عمومی جبهه برای دومین سال از دوره سوم فعالیت آن انتخاب شدند.

بر اساس نتایج این انتخابات، آذر منصوری، محسن آرمین، سیدحسن رسولی، بدرالسادات مفیدی و جواد امام به‌ترتیب به‌عنوان رئیس، نایب‌رئیس اول، نایب‌رئیس دوم، دبیر و سخنگوی جبهه اصلاحات ایران انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران از ۱۰ عضو تشکیل می‌شود که پنج عضو آن شامل رئیس، دو نایب‌رئیس، دبیر و سخنگو، به طور مستقیم از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

پنج عضو دیگر هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیته‌های پنج‌گانه جبهه هستند که پس از انتخاب توسط اعضای کمیته‌ها، به ترکیب هیئت‌رئیسه اضافه خواهند شد.

براساس این گزارش، هر پنج منتخب مجمع عمومی، در سال نخست دوره سوم نیز همین مسئولیت‌ها را بر عهده داشتند و مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران بار دیگر با رأی خود به آنها اعتماد کرد.