به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) اعلام کرد که محور ترافیکی ۸.۵ کیلومتری سوزا - زیرانک - رمکان در جزیره قشم، با هدف ارتقای ایمنی تردد، رفع نقاط حادثه‌خیز و تسهیل دسترسی مسافران و گردشگران، زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسید.

این محور به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم و پرتردد جزیره قشم، نقش قابل توجهی در جابه‌جایی شهروندان و مسافران دارد و بهره‌برداری از آن با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی و فراهم‌سازی زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه انجام شده است.

در آیین بهره‌برداری از این پروژه، علیرضا صفدری، معاون هماهنگ‌کننده حوزه تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور اظهار کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تلاش می‌کند پروژه‌های عمرانی را با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی و با سرعت و دقت لازم، پیش از موعد مقرر به بهره‌برداری برساند.

وی افزود: اجرای به‌موقع و بهره‌برداری زودهنگام از طرح‌های زیرساختی، علاوه بر کمک به توسعه زیرساخت‌های کشور، زمینه ارتقای رفاه عمومی، افزایش ایمنی تردد و تأمین آرامش خاطر شهروندان و مسافران را فراهم می‌کند.

براساس اعلام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء محور سوزا - زیرانک - رمکان از جمله مسیرهای ارتباطی مهم در بخش جنوبی قشم به شمار می‌رود که تکمیل و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تردد ساکنان و گردشگران ایفا کند.

با تکمیل کامل این پروژه و راه‌اندازی باند برگشت، ظرفیت این مسیر برای ساماندهی جریان ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد افزایش خواهد یافت و زمینه برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری، افزایش دسترسی به مناطق مختلف جزیره و رونق فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه فراهم‌تر می‌شود.

بهره‌برداری از این محور پیش از موعد مقرر، در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و با هدف ارتقای ایمنی شبکه راه‌های جزیره قشم انجام شده است.