تردد از مرزهای خوزستان از مرز ۵ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این بازه زمانی در مجموع پنج میلیون و ۴۷ هزار و ۳۲۳ تردد شامل ورود و خروج مسافران ایرانی و اتباع خارجی در دو گذرگاه مرزی استان ثبت شده که پایانه مرزی شلمچه سهم عمده و ۸۱ درصدی این جابه‌جایی‌ها را به خود اختصاص داده است.

وی با تشریح جزئیات ترددها در مرز شلمچه افزود: طی شش ماه ابتدایی سال جاری، چهار میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۰۶ تردد در پایانه مرزی شلمچه ثبت شد که شامل ورود یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۲۲۸ مسافر ایرانی و خروج یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۹۳۶ مسافر ایرانی بوده است؛ همچنین ۵۳۸ هزار و ۵۲۵ مسافر خارجی از این مرز وارد و ۵۹۴ هزار و ۲۱۷ مسافر خارجی نیز خارج شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان درباره وضعیت پایانه مرزی چذابه تصریح کرد: در نیمه نخست امسال ۹۴۰ هزار و ۴۱۷ تردد در مرز چذابه به ثبت رسید که از این تعداد، ۲۹۹ هزار و دو مسافر ایرانی وارد و ۳۲۴ هزار و ۹۱۰ مسافر ایرانی از کشور خارج شدند.

غزیعلی با اشاره به رشد تردد مسافران بین‌المللی از این گذرگاه ادامه داد: ورود اتباع خارجی از مرز چذابه با رشد ۱۳ درصدی به ۱۴۹ هزار و ۹۱۶ نفر و خروج اتباع خارجی نیز با افزایش هشت درصدی به ۱۶۶ هزار و ۵۸۹ نفر رسیده است.

وی بیان کرد: پایانه‌های مرزی خوزستان به‌ویژه در ایام اوج سفرها و ایام اربعین با تمام ظرفیت زیرساختی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی فعال بوده‌اند و تمهیدات لازم برای ارتقای سطح خدمات و روان‌سازی تردد مسافران و زائران همچنان با جدیت دنبال می‌شود.