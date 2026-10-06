به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند نظارتی، در شهریورماه ۲۴ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۵۱ تردد بین‌شهری در محورهای استان تهران ثبت شده که این میزان نسبت به ماه گذشته ۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان، در شهریورماه حدود ۹ میلیون و ۷۵ هزار و ۶۴۴ خودروی یکتا با ترکیب مبدأ استانی در محورهای برون‌شهری استان تهران مشاهده شده که حدود ۸ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۳۵ مورد آن مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران ادامه داد: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۱۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۵۲۶ مورد از مبدأ استان تهران انجام شده و استان‌های البرز، قزوین و مازندران بیشترین سهم را در میان مقاصد داشته‌اند.

جهانی با اشاره به ماندگاری خودروهای غیربومی در استان تهران گفت: بیش از ۷۰۰ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۲۹ درصد از کل خودروهای غیربومی، بین یک تا چهار روز در استان تهران اقامت داشته‌اند.

وی تصریح کرد: متوسط تردد روزانه وسایل نقلیه در شهریورماه ۷۷۵ هزار و ۸۸۲ مورد بوده و بیشترین حجم تردد در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران خاطرنشان کرد: سهم وسایل نقلیه غیربومی در استان از ابتدای ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

جهانی در پایان با اشاره به اهمیت سامانه ۱۴۱ گفت: کاربران می‌توانند از طریق تماس تلفنی، وب‌سایت و اپلیکیشن ۱۴۱ از آخرین وضعیت لحظه‌ای محورهای مواصلاتی، ترافیک و شرایط راه‌ها مطلع شوند و برای سفرهای خود برنامه‌ریزی کنند.