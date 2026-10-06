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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

تردد بین‌استانی تهران در شهریور از ۲۴ میلیون عبور کرد

تردد بین‌استانی تهران در شهریور از ۲۴ میلیون عبور کرد

تهران- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از ثبت بیش از ۲۴ میلیون تردد بین‌استانی وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان طی شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند نظارتی، در شهریورماه ۲۴ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۵۱ تردد بین‌شهری در محورهای استان تهران ثبت شده که این میزان نسبت به ماه گذشته ۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان، در شهریورماه حدود ۹ میلیون و ۷۵ هزار و ۶۴۴ خودروی یکتا با ترکیب مبدأ استانی در محورهای برون‌شهری استان تهران مشاهده شده که حدود ۸ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۳۵ مورد آن مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران ادامه داد: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۱۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۵۲۶ مورد از مبدأ استان تهران انجام شده و استان‌های البرز، قزوین و مازندران بیشترین سهم را در میان مقاصد داشته‌اند.

جهانی با اشاره به ماندگاری خودروهای غیربومی در استان تهران گفت: بیش از ۷۰۰ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۲۹ درصد از کل خودروهای غیربومی، بین یک تا چهار روز در استان تهران اقامت داشته‌اند.

وی تصریح کرد: متوسط تردد روزانه وسایل نقلیه در شهریورماه ۷۷۵ هزار و ۸۸۲ مورد بوده و بیشترین حجم تردد در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران خاطرنشان کرد: سهم وسایل نقلیه غیربومی در استان از ابتدای ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

جهانی در پایان با اشاره به اهمیت سامانه ۱۴۱ گفت: کاربران می‌توانند از طریق تماس تلفنی، وب‌سایت و اپلیکیشن ۱۴۱ از آخرین وضعیت لحظه‌ای محورهای مواصلاتی، ترافیک و شرایط راه‌ها مطلع شوند و برای سفرهای خود برنامه‌ریزی کنند.

کد مطلب 6969830

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