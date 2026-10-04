به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی لنگرود ظهر یکشنبه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد و در این نشست آخرین وضعیت اعتبارات، پروژه‌های عمرانی و اولویت‌های شهرستان برای سال مالی ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با اشاره به محدودیت منابع اعتباری، بر اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و امکان بهره‌برداری تأکید شد و مقرر شد طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند در اولویت تخصیص اعتبارات قرار گیرند.

همچنین پروژه‌های حوزه آب و کشاورزی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی و طرح‌هایی که نقش مؤثری در رفع مشکلات شهرستان و توسعه اقتصادی دارند، از جمله محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های لنگرود مصوب شد

یلدا بزرگ‌نیا نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان لنگرود در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات شهرستان اظهار کرد: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در مجموع ۲۴۵ میلیارد تومان از محل منابع مختلف شامل ارزش افزوده، منابع استانی، توازن استانی، توازن یک، منابع نفت و حقوق دولتی معادن مصوب شد.

وی افزود: در طول سال منابع دیگری از جمله اعتبارات مربوط به راه‌های روستایی و تنش آبی نیز به اعتبارات شهرستان اضافه شد.

بزرگ‌نیا با اشاره به محدودیت منابع داخلی دستگاه‌ها بیان کرد: معمولاً دستگاه‌هایی که از منابع داخلی خود هزینه می‌کنند، گزارش و بازخورد دقیقی ارائه نمی‌دهند و مشخص نیست در کنار تخصیص‌های انجام‌شده، چه میزان از منابع داخلی دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های شهرستان هزینه شده است.

نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با اشاره به اولویت‌های تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ گفت: با هماهنگی فرماندار، ۹ اولویت برای شهرستان تعیین شده که در درجه نخست پروژه‌های نیمه‌تمام با قابلیت بهره‌برداری قرار دارند.

وی ادامه داد: پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند در اولویت نخست قرار گرفته‌اند و پس از آن پروژه‌هایی با پیشرفت ۵۰ تا ۸۰ درصد در اولویت هستند تا با توجه به محدودیت اعتبارات، طرح‌های بلاتکلیف نیز به سرانجام برسند.

بزرگ‌نیا افزود: پروژه‌هایی که می‌توانند تنش‌های شهرستان به‌ویژه در حوزه آب را کاهش دهند و همچنین طرح‌هایی که در افزایش مشارکت اقتصادی و نرخ رشد شهرستان مؤثر هستند، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و لایروبی، در میان اولویت‌های تعیین‌شده قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اعتباری، نحوه هزینه‌کرد و جذب تخصیص‌ها اهمیت زیادی دارد و دستگاه‌ها باید تلاش کنند اعتبارات اختصاص‌یافته را در موعد مقرر هزینه کنند تا منابع به دلیل عدم جذب برگشت نخورد.

نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان همچنین با اشاره به برخی پروژه‌های شهرستان گفت: پروژه‌های حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری، مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی از جمله طرح‌هایی هستند که باید روند اجرای آنها با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بخشی از پروژه‌های خانه‌های بهداشت شهرستان نیز در سال‌های گذشته آغاز شده و تعداد قابل توجهی از آنها به پایان رسیده است.

ایمن‌سازی راه‌های روستایی نیازمند توجه ویژه اعتباری است

ابوذر نظریان رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لنگرود نیز در این نشست با اشاره به وضعیت پروژه‌های حوزه راه اظهار کرد: برخی پروژه‌ها بر اساس موافقت‌نامه‌های موجود در حال اجرا هستند و در مواردی نیز بارش‌های شدید موجب خسارت به بخشی از مصالح و زیرسازی پروژه‌ها شده که پیمانکار ناچار به اجرای مجدد آن بخش‌ها شده است.

وی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی راه‌های شهرستان افزود: در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، موضوع ایمن‌سازی راه‌های روستایی اهمیت زیادی دارد و در این بخش، خط‌کشی، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لنگرود با اشاره به سرقت برخی علائم جاده‌ای بیان کرد: سرقت تابلوها و علائم نیز به یک معضل تبدیل شده و از سوی دیگر، با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان، خط‌کشی‌های سرد دوام محدودی دارند و لازم است برای ایمن‌سازی راه‌ها اعتبار بیشتری اختصاص یابد.

نظریان ادامه داد: در بحث روشنایی نقاط حادثه‌خیز و نقاط کور نیز هزینه‌های بالایی وجود دارد و اجرای آن نیازمند بررسی زیرساخت‌های برق‌رسانی است، اما حداقل اقدام در این نقاط، نصب تابلوهای هشداردهنده و اجرای خط‌کشی مناسب و قابل رؤیت است.

وی با تأکید بر اهمیت نگهداری راه‌های شهرستان گفت: همه راه‌ها را نمی‌توان به‌طور همزمان روکش یا اصلاح کرد، اما اقداماتی مانند ترمیم شانه خاکی، لکه‌گیری و نگهداری مستمر می‌تواند در کاهش حوادث و مشکلات تردد مؤثر باشد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لنگرود همچنین خواستار حمایت برای نوسازی ماشین‌آلات راهداری شد و گفت: در سال گذشته بخشی از اعتبار خرید کامیون برای دو شهرستان تأمین شد و اکنون دو دستگاه کامیون تهیه شده که پس از انجام مراحل شماره‌گذاری و پلاک، به شهرستان اختصاص خواهد یافت.

نظریان خاطرنشان کرد: با تقویت ناوگان ماشین‌آلات راهداری و اختصاص اعتبارات لازم برای نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها، می‌توان خدمات‌رسانی بهتری به مردم شهرستان ارائه کرد.

شهردار لنگرود خواستار تأمین اعتبار بازنگری طرح جامع شهر شد

سید اسماعیل سادات دیلمی شهردار لنگرود نیز در این جلسه با قدردانی از فرماندار شهرستان برای پیگیری و حمایت از پروژه‌های شهری اظهار کرد: اقدامات و زحمات انجام‌شده در حوزه اجرای پیاده‌راه فرهنگی و واگذاری زمین قابل تقدیر است و روند واگذاری نهایی زمین به شهرداری نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به خرید مغازه‌های حاشیه رودخانه و محدوده پل خشتی افزود: در این زمینه نیز پیگیری‌هایی انجام شده که امیدواریم با حمایت مسئولان به نتیجه برسد.

شهردار لنگرود همچنین با اشاره به پروژه کارخانه کمپوست گفت: برای این پروژه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و این طرح بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما برای تکمیل آن به اعتبارات بیشتری نیاز است و امیدواریم با حمایت مسئولان، منابع مورد نیاز تأمین شود.

سادات دیلمی ادامه داد: در مجموع برای تکمیل این پروژه حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و جلسات و پیگیری‌های لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز انجام شده و مستندات مربوط به پروژه ارسال شده است.

وی با اشاره به مشکلات تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی شهرداری گفت: با توجه به نوع خاک و شرایط آب‌وهوایی منطقه، اجرای برخی پروژه‌های عمرانی و تأسیسات شهری هزینه بیشتری دارد و لازم است اعتبارات متناسب با شرایط شهرستان اختصاص یابد.

شهردار لنگرود یکی از مطالبات مهم شهرداری را تأمین اعتبار برای بازنگری طرح جامع شهر عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۰ سال از آخرین بازنگری طرح جامع گذشته و برای انجام این کار حدود ۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی تأکید کرد: بازنگری طرح جامع نیازمند کد و اعتبار دولتی است و از مسئولان شهرستان و استان درخواست داریم برای تأمین این اعتبار کمک کنند تا این موضوع که از مطالبات مهم شهر لنگرود است، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.