به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی تیراندازی با کمان در رده بزرگسالان روزهای ۱۰ و ۱۱ دی‌ برگزار خواهد شد تا ترکیب کمانداران حاضر در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای رقابت‌های پیش‌رو مشخص شود.

در برنامه‌ریزی انجام‌شده قرار است پیش از برگزاری این انتخابی حداقل دو مرحله مسابقات جایزه بزرگ برگزار شود تا کمانداران با حضور در رقابت‌های رسمی و قرار گرفتن در شرایط مسابقه آمادگی مناسبی برای حضور در رقابت انتخابی به دست آورند.

این انتخابی همچنین مبنای تشکیل و ارزیابی تیم ملی برای آغاز روند آماده‌سازی با هدف کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ خواهد بود. بر همین اساس عملکرد فنی ورزشکاران در روند انتخاب و ارزیابی کمانداران مورد توجه قرار خواهد گرفت و مسیر آماده‌سازی تیم ملی با برنامه‌ای منسجم دنبال می‌شود.