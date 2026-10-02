کمانداران ریکرو فینالیست نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ریکرو مردان با ترکیب صادق اشرفی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی در دیدار نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا با نتیجه ۶ بر صفر مقابل تیم هند شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.
تیم ایران در دیدار ردهبندی و برای کسب مدال برنز به مصاف تیم چین تایپه میرود.
تیم ریکرو در مرحله نیمهنهایی مسابقات تیروکمان با شکست مقابل تیم هند از صعود به فینال بازماند و باید دیدار خود را در مرحله رده بندی ادامه دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ریکرو مردان با ترکیب صادق اشرفی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی در دیدار نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا با نتیجه ۶ بر صفر مقابل تیم هند شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.
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