کمانداران به مدال نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌ ریکرو کشورمان در مرحله رده‌بندی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی ناگویا با شکست مقابل تیم چین‌تایپه از کسب مدال برنز بازماند.



به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، تیم ریکرو کشورمان با ترکیب صادق اشرفی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل تیم چین تایپه شکست خورد و موفق به کسب مدال برنز نشد.