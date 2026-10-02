کمانداران به مدال نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ریکرو کشورمان در مرحله ردهبندی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی ناگویا با شکست مقابل تیم چینتایپه از کسب مدال برنز بازماند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، تیم ریکرو کشورمان با ترکیب صادق اشرفی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی ناگویا با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل تیم چین تایپه شکست خورد و موفق به کسب مدال برنز نشد.
تیم ملی تیروکمان ایران در ریکرو مردان نتیجه دیدار رده بندی بازی های آسیایی را برابر چین تایپه واگذار کرد و از کسب مدال بازماند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ریکرو کشورمان در مرحله ردهبندی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی ناگویا با شکست مقابل تیم چینتایپه از کسب مدال برنز بازماند.
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