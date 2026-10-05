به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و رسانه ها در سالن جلسات آموزش و پرورش استان سمنان درباره اعلام نتایج کنکور توضیح داد: دانش آموزان کنکوری استان توانستند ۲۳ رتبه زیر ۱۰۰ را در رشته های مختلف کسب کنند.

وی با بیان اینکه رتبه های ۱۳ الی ۱۶ رشته های مختلف کنکور امسال نیز متعلق به دانش آموزان استان سمنان بود، افزود: فائزه‌سادات حسینی جبلی رتبه ۱۳ گروه علوم انسانی، مهرآیین توکلی رتبه ۱۴ گروه هنر، احسان صوفی‌آبادی رتبه ۱۵ گروه علوم تجربی و امیرعلی ذوالفقاری رتبه ۱۵ گروه زبان‌های خارجی و رتبه ۴۰ گروه علوم ریاضی و فنی و هستی ملک‌احمدی رتبه ۱۶ گروه علوم ریاضی و فنی را کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین گفت: یکی از جلوه‌های ارزشمند موفقیت امسال، حضور دانش‌آموزان مستعد از مناطق مختلف استان است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر شهرستان‌های سمنان، شاهرود، مهدیشهر و دامغان، دانش‌آموز منطقه بیارجمند نیز در جمع رتبه‌های برتر قرار گرفته است

شریفی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس، خانواده‌ها، کارشناسان، موسسات و مراکز آموزشی آزاد و غیردولتی و مجموعه فرهنگیان استان تاکید کرد: این موفقیت متعلق به همه کسانی است که برای ساختن آینده فرزندان ایران اسلامی تلاش می‌کنند