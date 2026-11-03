به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر سه‌شنبه در آیین تجلیل از نخبگان و سرآمدان تعلیم و تربیت استان با عنوان «طلایه‌ داران افتخار» اظهار کرد: کسب مدال طلای المپیادهای علمی پس از سال‌ها، افتخاری ارزشمند و جریانی امیدبخش برای جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان است.

وی با بیان اینکه افتخارآفرینی دانش‌آموزان تنها به عرصه علمی محدود نمی‌شود، افزود: دانش‌آموزان استان در دوره‌های مختلف تحصیلی و رشته‌های گوناگون ورزشی، فرهنگی، هنری و قرآنی نیز موفق به کسب رتبه‌های برتر استانی، کشوری و بین‌المللی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به شناسایی ۳۴۵ نفر برای تجلیل در این آیین بیان کرد: مراسم تقدیر از این برگزیدگان در دو مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست در سمنان برگزار شده و مرحله دوم هفته آینده با حضور برگزیدگان شهرستان‌ها و مناطق به میزبانی شاهرود برگزار خواهد شد.

شریفی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت دانش‌آموزان افزود: دستاوردهای به‌دست‌آمده حاصل تلاش و همراهی دانش‌آموزان، والدین، فرهنگیان و مدیران مدارس است و حمایت خانواده‌ها به‌ویژه پدران و مادران در مسیر رشد استعدادهای فرزندان نقش مهمی دارد.