به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از تعدادی از دختران سرآمد استان سمنان همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت معصومه(س) و گرامیداشت روز دختر در حسینیه شجره طیبه سمنان بیان کرد: در فرهنگ غنی ایران و تعالیم مترقی اسلام، جایگاه و کرامت زن و دختر همواره مورد توجه ویژه بوده و این موضوع نشاندهنده اهمیت نقش دختران در پیشرفت جامعه است.
وی با اشاره به حضور دختران سرآمد از شهرستانهای سمنان، سرخه و مهدیشهر در این مراسم افزود: امروز فرصتی ارزشمند فراهم شده تا از تلاشها و موفقیتهای دختران نخبه و پرتلاش استان در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و قرآنی تقدیر شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به حمایتهای انجامشده از استعدادهای برتر در نظام تعلیم و تربیت گفت: مسیر موفقیت دانشآموزان تنها به کنکور محدود نمیشود و در سالهای اخیر زمینه حمایت از استعدادهای برتر در حوزههای مختلف از جمله ورزش و قرآن فراهم شده است؛ بهگونهای که حافظان برتر قرآن کریم نیز میتوانند از مسیرهای ویژه وارد دانشگاه شوند.
شریفی در ادامه با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد استان در کنکور سراسری اظهار کرد: استان سمنان در کنکور سال ۱۴۰۴ با رشد ۲.۴ درصدی نسبت به سال قبل، موفق شد رتبه دوم کشور را کسب کند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ استان سمنان رتبه سوم کشور را در دست داشت.
وی افزود: برای نخستینبار میزان قبولی دانشآموزان استان در دانشگاهها، در ارزیابی های نوین ِ سازمان سنجش، به بیش از ۲۰ درصد رشد یافته و استان سمنان در میان استانهای کشور جزو برترینها قرار گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش سمنان همچنین تصریح کرد: سمنان تنها استانی در کشور است که در هر پنج گروه آزمایشی کنکور شامل ریاضی، تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان در میان سه استان برتر کشور قرار دارد؛ در حالی استان های دیگر همانند یزد، تنها در سه گروه آزمایشی جز برترین ها بوده و یا استان هایی مانند ایلام، مازندران، قم، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی فقط در یک گروه آزمایشی، جز استان های برتر بوده اند.
شریفی با اشاره به برنامههای توسعه عدالت آموزشی در استان گفت: در یک سال گذشته بیش از ۴۰ جلسه شورای آموزشوپرورش و توسعه عدالت آموزشی با حضور استاندار سمنان برگزار شده و این موضوع نشاندهنده توجه ویژه مدیریت استان به حوزه تعلیم و تربیت است.
