تبریک رئیس سازمان فضایی ایران به تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (IOAA ۲۰۲۶)، موفق به کسب ۵ مدال طلا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، حسن سالاریه معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران طی پیامی این افتخار آفرینی را به همه دانش آموزان و مربیان تبریک گفت. در این پیام آمده است:

خبر مسرت بخش موفقیت تیم المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران، مجددا یاد آور توان بالای علمی، اراده قوی، تلاش و پشتکار مثال زدنی علم آموزان ایران دارد. فضا و دستیابی به علوم و فناوری های مرتبط و توسعه خدمات مبتنی بر آن، از اولویت های مهم و راهبردی کشور است و مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران همواره بر افزایش توانمندی های علمی و فناورانه این حوزه در نسل نوجوان و جوان کشور تاکید دارد.

موفقیت در المپیاد نجوم و اختر فیزیک را به همه دست اندرکاران و علی الخصوص دانش آموزان و مربیان آنان تبریک عرض میکنم و از خداوند منان برای همه بزرگواران آرزوی توفیقات روز افزون در راه توسعه علم و فناوری و ارایه خدمات ماندگار و ارزش آفرین به کشور عزیزمان خواهانم.

گفتنی است؛ تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (IOAA ۲۰۲۶) که از ۳ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۲۵سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر هانوی ویتنام برگزار شد، موفق به کسب ۵ مدال طلا شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۶۶ کشور و بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد، سارینا علم‌پور، محمدحسین حسینی، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی کاخکی موفق به کسب مدال طلا شدند.

اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان کشور را به نمایش گذاشتند و بدین ترتیب تیم ملی کشورمان برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.