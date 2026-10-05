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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

همتی: با کنترل نقدینگی و اختیارات قانونی، بازار ارز مدیریت می‌شود

همتی: با کنترل نقدینگی و اختیارات قانونی، بازار ارز مدیریت می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی به ۵۱.۶ درصد، بر عزم این نهاد برای مدیریت بازار ارز و خنثی‌سازی جنگ اقتصادی دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اقدامات این نهاد در کنترل پایه پولی و مدیریت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مرداد ماه، به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریورماه کاهش یافته است.

همتی با تأکید بر اینکه دشمنان در جنگ اقتصادی امیدوار بودند با تشدید رشد نقدینگی و تداوم تورم، التهابات اقتصادی را در کشور افزایش دهند، اظهار داشت که آن‌ها به اهداف خود نخواهند رسید. وی افزود: بانک مرکزی در هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، با هدف تقویت رشد اقتصادی، در تلاش است تا ضمن استمرار کنترل رشد نقدینگی، کارایی تسهیلات بانکی را ارتقا داده و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای را گسترش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود پیرامون سیاست‌های ارزی، با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در مواجهه نظامی، اکنون فاز جنگ اقتصادی را با هدف قرار دادن بخش مالی و بازار ارز در پیش گرفته‌اند، تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود، برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز هر اقدامی که ضروری باشد را قاطعانه انجام خواهد داد.

کد مطلب 6968328
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      کی وقت گل نی
    • IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
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      چندین ساله از ۹۷ به اینور به خوبی دادید بازار ارز و سایر بازارها را کنترل می کنید!!! کمی استراحت کنید اینقدر به خودتون فشار نیارید
    • US ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
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      آفرین خوب کنترل کردی دلار بالا نرفته
    • محمد IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
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      خودش قیمت دلار برده بالا بعد آقایان دنبال مقصر قیمت دلار میگردن
    • متین IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
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      الان که برعکسه از ۷ مهر تا امروز حداقل ۳۰ هزار تومن افزایش داشته دلار نه کاهش واقعا سنگ تمام گذاشتی حاجی همتی

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