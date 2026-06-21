به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» امروز با حضور مسئولان ارشد اقتصادی، صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و فعالان حوزه پولی و بانکی در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این همایش در قالب یک پیام تصویری با اشاره به سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز اظهار داشت: پس از مطرح شدن این سیاست، برخی تصور کردند که بانک مرکزی از هدف تک‌نرخی شدن ارز فاصله گرفته است؛ در حالی که هدف اصلی، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد مبادلات ارزی کشور در حوزه حواله انجام می‌شود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است، گفت: در تمامی اقتصادهای دنیا میان نرخ اسکناس و حواله به دلیل تفاوت هزینه‌ها، فاصله محدودی وجود دارد و در ایران نیز این اختلاف باید در دامنه‌ای منطقی حفظ شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: سیاست بانک مرکزی بر این مبنا استوار است که فاصله نرخ ارز در بازار اسکناس و حواله از ۱۰ درصد فراتر نرود و در صورت افزایش این فاصله، اقدامات لازم برای نزدیک شدن نرخ‌ها انجام شود.

بازگشت به نرخ‌های دستوری و ارز ترجیحی منتفی است

همتی با تأکید بر رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی تصریح کرد: یکپارچه‌سازی نرخ ارز به این معنا است که به هیچ وجه به شرایط گذشته، نرخ‌های دستوری و نرخ‌های ترجیحی باز نخواهیم گشت.

وی ادامه داد: تجربه گذشته نشان داده است که چندنرخی بودن ارز، زمینه ایجاد رانت، فساد، فشار بر منابع و کاهش شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند و بانک مرکزی تمایلی به بازتولید چنین شرایطی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پس از تغییر سیاست ارزی و اجرای برنامه یکپارچه‌سازی نرخ ارز، عرضه ارز در بازار افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته حجم عرضه ارز در مقاطعی به حدود ۸ میلیارد دلار در ماه رسید.

کاهش مبادلات ارزی و اختلال صادرات نفت در دوران جنگ

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط ارزی کشور در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: از اواخر اسفندماه و همزمان با آغاز درگیری‌ها، اقتصاد کشور با چالش‌های ارزی مواجه شد.

وی افزود: حتی پیش از انسداد تنگه هرمز و اعمال محدودیت‌ها، حجم مبادلات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافت.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صادرات نفت کشور نیز در اردیبهشت‌ماه با اختلال جدی مواجه شد و این موضوع فشارهایی را بر بازار ارز وارد کرد، اما بانک مرکزی توانست شرایط را مدیریت کند.

ذخیره‌سازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز در دوران بحران

همتی با تشریح اقدامات بانک مرکزی در دوره جنگ اظهار داشت: از ابتدای جنگ تاکنون حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است.

وی توضیح داد: با توجه به احتمال طولانی شدن شرایط جنگی، بانک مرکزی تأمین کالاهای اساسی و دارو را در اولویت قرار داد و به همین دلیل سیاست ذخیره‌سازی منابع ارزی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بر پایه اقدامات انجام‌شده، سیاست‌های پولی جاری و تداوم سیاست جدید ارزی، امکان عبور از مدیریت بحران و حرکت به سمت مدیریت توسعه‌محور فراهم خواهد شد.

چشم‌انداز ارزی کشور با ازسرگیری صادرات نفت

همتی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط بین‌المللی و اقتصادی کشور گفت: با ازسرگیری صادرات نفت و افزایش گردش منابع ارزی، شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

وی افزود: منابع مالی آزادشده متعلق به بانک مرکزی است و نحوه استفاده از این منابع بر اساس تصمیمات بانک مرکزی و متناسب با نیازهای کشور تعیین خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: علاوه بر منابع حاصل از صادرات نفت، افزایش صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند به تقویت منابع ارزی کشور کمک کند و زمینه بهبود شرایط اقتصادی را در آینده فراهم سازد.

تداوم کنترل تورم و مدیریت نقدینگی

همتی در پایان با اشاره به اهداف کلان بانک مرکزی تأکید کرد: استمرار سیاست‌های پولی و ارزی موجود می‌تواند زمینه کاهش تدریجی رشد نقدینگی و تداوم روند کنترل تورم را فراهم کند و در کنار تقویت منابع ارزی کشور، به ثبات بیشتر اقتصاد کلان منجر شود.