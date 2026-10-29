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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی

رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ادامه تلاش بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه تلاش بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید.

همتی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با ۲.۷ درصد رشد در مهرماه، به ۲۴ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کاراتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره، نیازهای واحدهای تولیدی را بیش از پیش تأمین کند.

همتی تأکید کرد: ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کند کرده است که برنامه‌های اصلاحی در خصوص آن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.

کد مطلب 6993520
علی فروزانفر

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