همتی: تقویت ذخایر ارزی و حمایت از تولید در دستور کار بانک مرکزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط کشور ناشی از جنگ تحمیلی گفت: بانک مرکزی تقویت ذخایر ارزی کشور را در هر شرایطی پیگیری میکند تا بتوانیم تأمین ارز نیازهای کشور را انجام دهیم.
وی افزود: تأمین ارز کالاهای اساسی در شرایط جنگ و پساجنگ بدون مشکل انجام شد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص برنامههای بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم گفت: افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها و ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، کنترل اضافهبرداشت بانکها و برخورد با بانکهای ناتراز و هدایت اعتباری در دستور کار است تا همزمان با کنترل رشد نقدینگی و تورم، تأمین مالی بخشهای اقتصادی نیز انجام شود.
دکتر همتی تصریح کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی همچنین برای حمایت از بنگاههای متأثر از سیاست ارزی جدید دولت، عملکردی فراتر از بسته ۷۰۰ همتی مصوب داشت و از ۱۴ بهمن تا ۲۴ اردیبهشت بیش از یک هزار و ۷۶ همت تسهیلات به این بنگاهها پرداخت شد.
در این جلسه، نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه موضوعات و دغدغههای خود شامل نحوه تأمین مالی اقتصاد، کنترل بازار ارز، واردات و صادرات کالاها و مسائل پولی و بانکی را مطرح کردند.
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