به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، شاید بسیاری از چهره‌های درجه یک و درجه ۲ هالیوود با ادغام ۱۱۱ میلیارد دلاری پارامونت با وارنر برادرز دیسکاوری مخالف باشند، اما تام کروز به یقین نیست.

دیوید الیسون به تازگی از تام کروز یک حمایت تمام عیار دریافت کرده چون کروز گفت که باور دارد پارامونت پیکچرز در صورت ادغام با وارنر برادرز، به وعده خود برای ارائه ۳۰ فیلم با اکران سینمایی در سال عمل خواهد کرد.

وی روز پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی درباره دنباله «روزهای تندر» که به زودی تولید آن آغاز می‌شود و البته ادغام صحبت کرد.

کروز درباره وعده الیسون برای ساخت ۳۰ فیلم در سال با حمایت کامل از این ایده، اعلام کرد: فکر می‌کنم فوق‌العاده است. می‌دانی، نکته اینجاست که آنها قرار است ۳۰ فیلم بسازند. موضوع برای من جامعه است. این یک صنعت نیست. افراد حاضر در این استودیوها فقط افراد داخل استودیوها نیستند، آنها خانواده من هستند. می‌دانم که قرار است آن ۳۰ فیلم را بسازیم. می‌خواهم همه ما به عنوان یک جامعه گرد هم بیائیم تا به ساخت آن ۳۰ فیلم کمک کنیم.

وی افزود: قرار نیست فقط پارامونت این کار را انجام دهد. به کمک همه هنرمندان نیاز است تا این کار انجام شود. اگر خوب عمل شود، آن ۳۰ فیلم به ۴۰ فیلم تبدیل می‌شود. اینکه من فقط بتوانم این فیلم را برای خودم بسازم، کافی نیست. من آنقدر افراد با استعداد می‌بینم که می‌خواهم آنها این فرصت را داشته باشند که فیلم‌هایی را که می‌خواهند بسازند. این هنرمندان، همه این بزرگان، باید به همان روشی که شما می‌توانید بازی کنید، بازی کنند و یاد بگیرند و یاد می‌گیرند!

کروز با اشاره به چهره‌های سرشناس گفت: هر یک از آنها، ایناریتوس، اسپیلبرگ، نولان، من، تمام فرصت‌هایی را که داشته‌ام برای هر نویسنده، هر کارگردان، هر تهیه‌کننده، هر هنرمند می‌خواهم و تنها راه انجام این کار این است که باید فراوانی ایجاد کنیم. تولید است که تولید می‌آورد.

کروز و الیسون مدیر پارامونت رابطه حرفه‌ای نزدیکی دارند. الیسون، بنیانگذار اسکای‌دنس، با کروز در پروژه‌های بزرگی از جمله ۵ فیلم «ماموریت غیرممکن» و «تاپ گان: ماوریک» همکاری داشته و از حامیان قوی حرفه کروز بوده است. آنها شرکای تجاری و دوستان قدیمی هستند. کروز بیش از ۱۵ سال است که در برخی از بزرگترین پروژه‌های خود به اسکای‌دنس اعتماد کرده است. بنابراین، جای تعجب نیست که کروز از الیسون حمایت ‌کند.

سخنان کروز در حالی بیان ‌شد که ائتلاف ۱۲ دادستان کل ایالتی مخالف، به تلاش برای حفظ وثیقه ۱.۸۸ میلیارد دلاری در پرونده ضدانحصار جاری، حمله کردند. در بحبوحه تهدیدها فاش شد که پارامونت ممکن است لس‌آنجلس را ترک کند و در صورت عدم توافق تا اول اکتبر، به یک ایالت جمهوری‌خواه نقل مکان کند. این در حالی است که یک قاضی فدرال تاریخ ۲ مارس را برای محاکمه تعیین کرده است.

به نظر می‌رسد هیچ یک از این موارد ذهن کروز سوپراستار را به خود مشغول نکرده است.

این بازیگر نامزد اسکار همواره از بزرگترین حامیان صنعت سینما بوده و تلاش دارد فقط با نگاهی خوش‌بینانه‌ به صنعت سینما و ساخت فیلم بپردازد.

دیوید الیسون از طریق پدرش لری الیسون رابطه نزدیکی با دونالد ترامپ دارد. او در سپتامبر ۲۰۲۵ با پشتیبانی پدرش استودیو پارامونت پیکچرز را خرید. این خرید به وی و خانواده الیسون قدرت چشمگیری برای تاثیرگذاری بر رسانه‌های آمریکا داد. این موضوع با توجه به رابطه نزدیک خانواده الیسون با ترامپ موجب نگرانی منتقدان دونالد ترامپ از توان تأثیرگذاری وی بر پوشش خبری شد.