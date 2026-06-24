تام کروز ۴۶ سال حضورش در سینما را با یک کلیپ یادآوری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، از عشق تام کروز به سینما بارها گفته شده و همه از آن خبر دارند؛ از بدلکاری‌های پرخطر او برای تبلیغ فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» تا رفتنش به سینما برای حمایت از جدیدترین فیلم‌های پرفروش مانند «روز افشاگر» استیون اسپیلبرگ (همین هفته پیش)، «گناهکاران» رایان کوگلر و پدیده فرهنگی «باربنهایمر». با این حال بهترین سند که گواه عشق کروز به این هنر است، نقش‌های متنوعی است که او در طول این سال‌ها بازی کرده است.

دیروز (سه‌شنبه)، این بازیگر کلیپی از نقش‌های گذشته خود منتشر کرد که شامل برخی از بزرگترین نقش‌های او: از فیلم‌های اکشن پرفروش مانند «تاپ گان» و «لبه فردا» گرفته تا نقش‌های دراماتیک مانند «مرد بارانی» و «متولد چهارم جولای» و آثار کلاسیک پرطرفداری مانند «تجارت پرمخاطره»، «آخرین سامورایی» و «جری مگوایر» بود.

کروز با انتشار این کلیپ در کپشن آن نوشت: «در ۴۶ سال گذشته، افتخار همکاری با هنرمندان و عوامل بااستعداد بی‌شماری را داشته‌ام تا این شخصیت‌ها، داستان‌ها و فیلم‌ها را برای همه شما خلق کنم. مشتاقانه منتظر دیدن شما در سینما هستم!»

این کلیپ با نگاهی اجمالی به جدیدترین فیلم کروز یعنی «دیگِر»، به کارگردانی الخاندرو جی. ایناریتو، به پایان می‌رسد که یکی از بزرگترین تغییرهای ظاهری وی تاکنون را به نمایش می‌گذارد: تبدیل شدن به دیگِر راکول.

کروز که همین روزها ۶۴ ساله می‌شود، با لهجه غلیظ جنوبی، شکم برآمده از الکل و موهای سفید کم‌پشت (که به شکلی نه چندان قانع‌کننده طراحی شده) نقش این بارون نفتی را بازی می‌کند که شرکتش ممکن است مسئول ایجاد یک فاجعه زیست‌محیطی باشد که حتی می‌تواند جرقه جنگ هسته‌ای را نیز شعله‌ور کند.

در این فیلم جان گودمن نقش رئیس جمهور بیمار آمریکا را بازی می‌کند که از شخصیت کروز خواهش دارد تا اوضاع نابسامانی را که به راه انداخته، سر و سامان دهد.

ریز احمد، ساندرا هولر، مایکل استولبارگ و جسی پلمونز نیز در این فیلم از کمپانی برادران وارنر بازی می‌کنند. از این فیلم به عنوان «کمدی با ابعاد فاجعه‌بار» یاد شده است.



تریلر فیلم «دیگِر» ۱۳ جولای (۲۳ تیر) منتشر خواهد شد و فیلم ۲ اکتبر (۱۰ مهر) در سینماها اکران می‌شود.