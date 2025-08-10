به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، تام کروز در هالیوود زیاد «نه» نمی‌شنود اما ممکن است حالا یک «نه» بزرگ شنیده باشد.

در حالی که این بازیگر فیلم هشتم «ماموریت غیرممکن» را برای پارامونت با بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری ساخت، اما فروش درخشانی در گیشه به دست نیامد، حالا کروز با کمپانی برادران وارنر به بن‌بست رسیده و فیلمبرداری پروژه «عمیق‌تر» که قرار بود در همین ماه (آگوست) شروع شود، لغو شده است.

این فیلم اکشن مهیج زیرآبی به کارگردانی داگ لیمان با بازی کروز و آنا د آرماس که ابتدا بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری آن تایید شده بود، وقتی با اصرار کروز برای تامین بودجه ۲۷۵ میلیون دلاری مواجه شد، از هم پاشید.

برادران وارنر اوایل پا پس نکشید و از آنجا که برای توسعه اولیه سرمایه‌گذاری کرده بود، حاضر شد سقف سرمایه‌گذاری را تا ۲۳۰ میلیون دلار هم افزایش دهد اما از این رقم بالاتر نیامد و به صراحت اعلام کرده‌ که قصد افزایش این رقم را ندارد.

حالا در حالی که کروز و تیمش برای فیلمبرداری به موقع در تابستان امسال، به سختی تلاش کرده بودند، به طور رسمی گفته شده همه چیز به بن‌بست رسیده و لیمان کارگردان فیلم به سراغ فیلم بعدی احتمالی خود رفته و حتی به یونیورسال که به عنوان یکی دیگر از مکان‌های احتمالی برای ساخت «عمیق‌تر» مطرح بود، پیشنهادی ارائه نشده است.

لیمان از «دیپر» یا «عمیق تر» به عنوان یک فیلم مهیج فراطبیعی یاد کرده بود که درباره فضانوردی با بازی کروز است که برای کشف یک گودال اقیانوسی که به تازگی کشف شده، عازم یک ماموریت دریایی در عمق زیاد می‌شود اما آنجا با نیرویی مرموز و خطرناک روبه‌رو می‌شود.

به نظر می‌رسد حتی با حضور تام کروز، تضمینی برای موفقیت یک فیلم ۲۷۵ میلیون دلاری وجود نداشته باشد و سخت به نظر می‌رسد که چنین فیلمی به مرحله تولید برسد.