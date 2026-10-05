جهش واردات طلای چین؛ ثبت رکورد ۱۵۸ میلیارد دلاری در ۸ ماه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، چین در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی حدود ۱۵۸.۸ میلیارد دلار طلا خریداری کرده است که این رقم جهشی ۶۵ درصدی نسبت به کل ارزش خرید طلا در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های موجود، ارزش واردات طلای این کشور در تمامی سال گذشته حدود ۹۶.۵ میلیارد دلار بوده است؛ این افزایش قابل‌توجه نه تنها ناشی از رشد قیمت‌های جهانی، بلکه حاصل رشد فزاینده حجم طلای وارداتی به این کشور است.

در بازه زمانی ژانویه تا اوت، چین بیش از ۱۰۰۰ تن طلا وارد کرد؛ این در حالی است که کل حجم واردات طلا در سال گذشته حدود ۸۸۶ تن گزارش شده بود. بدین ترتیب، واردات چین در ۸ ماه نخست امسال از حجم کل سال گذشته پیشی گرفته است که نشان می‌دهد افزایش ارزش خرید، صرفاً به دلیل قیمت نبوده و میزان فیزیکی طلای خریداری‌شده نیز رشد چشمگیری داشته است. این روند از آن جهت اهمیت دارد که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در جهان است؛ این کشور سال گذشته ۳۸۴ تن طلا تولید کرد که حجم واردات آن بیش از دو برابر تولید داخلی‌اش بوده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد دو عامل اصلی در افزایش تقاضای چین نقش داشته‌اند: ریسک‌های ژئوپلیتیکی و بازدهی پایین گزینه‌های سنتی سرمایه‌گذاری داخلی. عملکرد نامطلوب بازار مسکن، بازار سهام و نرخ پایین سپرده‌های بانکی در چین، طلا را به یکی از مقاصد اصلی پس‌انداز خانوارها تبدیل کرده است.

نکته قابل‌تأمل آن است که تقاضای چین حتی پس از کاهش قیمت طلا از اوج خود در ماه ژانویه (حدود ۵۵۹۵ دلار در هر اونس) همچنان با قوت ادامه یافته است. این تداوم خرید در زمان افت قیمت، بیانگر بهره‌گیری سرمایه‌گذاران از فرصت‌ها برای تقویت ذخایر است که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت‌های جهانی شود.

البته بخشی از این جهش واردات ممکن است متأثر از تغییرات مقرراتی باشد. چین از ماه ژوئن نظام جدیدی برای صدور مجوز واردات اجرا کرده که به بانک‌ها انگیزه بیشتری برای استفاده از سهمیه‌های وارداتی داده است. بنابراین، بخشی از افزایش جریان ورودی طلا می‌تواند ناشی از تغییر زمان‌بندی خریدها باشد. با این وجود، عبور از مرز هزار تن طلا در ۸ ماه و رشد همزمان ارزش و حجم خرید، تأیید می‌کند که چین همچنان یکی از موتورهای اصلی تقاضای جهانی طلا باقی مانده و تأثیر عمیقی بر تعادل عرضه و تقاضا در این بازار دارد.