صعود قیمت طلا به بالاترین سطح سه ماه اخیر؛ دلار در مسیر نزولی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های تحلیلی بازارهای جهانی، قیمت اونس جهانی طلا در ساعات گذشته به بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه اخیر صعود کرد و در مسیر ثبت سومین هفته متوالی رشد قرار گرفت. هر اونس طلای نقدی با افزایش ۲.۴ درصدی به ۴,۶۲۳.۹۴ دلار رسید و در جریان معاملات، لحظاتی به ۴,۶۳۱.۹۹ دلار نیز صعود کرد که بالاترین رقم از ۱۵ می است. طلای آتی آمریکا نیز با افزایش ۲.۴ درصدی در قیمت تسویه، در سطح ۴,۶۸۰.۶۰ دلار بسته شد. این افزایش تحت تأثیر شکست سطوح کلیدی تکنیکال و همچنین برنامه حمایتی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بازخرید اوراق قرضه بود که فشار بر دلار را تشدید کرد.

قیمت طلا از ابتدای این هفته تاکنون بیش از ۵ درصد رشد داشته که شامل بزرگترین افزایش یک‌روزه از اوایل فوریه نیز می‌شود که مربوط به روز چهارشنبه بود. این فلز گرانبها اکنون بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک کلیدی معامله می‌شود و موفق به شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۴,۵۱۳ دلار شده است؛ حرکتی که تحلیلگران تکنیکال معمولاً آن را نشانه‌ای صعودی تلقی می‌کنند. اگرچه طلای نقدی از میانگین‌های متحرک کلیدی خود عبور کرده، اما هنوز حدود ۱,۰۰۰ دلار با رکورد تاریخی خود یعنی ۵,۵۹۴.۸۲ دلار که در ۲۹ ژانویه ثبت شده بود، فاصله دارد.

تأثیر برنامه‌های خزانه‌داری آمریکا بر دلار و طلا

بارت ملک، رئیس استراتژی کالا در تی‌دی سکیوریتیز، در این باره گفت: «به‌طور قطع، عامل تکنیکال نقش بزرگی دارد. اگر این روند ادامه یابد، هدف بعدی قیمت ۴,۷۰۰ دلار خواهد بود، اما به نظر بخش عمده‌ای از این رشد ناشی از کاهش ارزش دلار آمریکا بوده است.»

دلار آمریکا در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود از اواسط ماه می در نوسان است؛ چرا که سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا برای آرام کردن بازار اوراق قرضه، ممکن است در نهایت به اعتماد نسبت به دلار آسیب بزند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت ممکن است بازخرید اوراق را بیشتر نیز گسترش دهد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که این وزارتخانه برنامه خود را برای دو برابر کردن بازخرید اوراق بلندمدت اعلام کرده بود.

احیای تقاضای سفته‌بازی و چشم‌انداز بازار

گلدمن ساکس نیز در یادداشتی نوشت: «تقاضا برای آپشن‌های خرید طلا به‌شدت افزایش یافته است؛ چراکه تقاضا برای پوشش ریسک‌های کلان اقتصادی دوباره احیا شده و این موضوع، یک تقویت‌کننده مکانیکی برای نوسانات قیمت در هر دو جهت صعودی و نزولی ایجاد کرده است.»

گلدمن ساکس همچنین اشاره کرد که کاهش اعتماد بازار به افزایش نرخ بهره آمریکا، پس از توقف موقت فدرال رزرو در ماه ژوئیه و همچنین انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، به احیای مجدد تقاضای سفته‌بازی در بازار طلای کامکس و افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) طلا که به نرخ بهره حساس هستند، کمک کرده است و در این میان، تقاضای رو به رشد و بالای آپشن‌های خرید، احتمالاً شدت این حرکت را تشدید کرده است.

در بخش تقاضای فیزیکی، افزایش اخیر قیمت‌ها باعث کاهش خریداران خُرد در هند شده، در حالی که تقاضا در چین به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده همچنان ثابت مانده است. داده‌های منتشر شده در روز جمعه نیز نشان داد که بانک مرکزی لهستان خرید طلای خود را در ماه ژوئیه به ۷.۸ تن کاهش داده است.

در سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره نقدی ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۶۹.۶۲ دلار رسید، پلاتین ۲.۸ درصد رشد کرد و ۱,۸۷۸.۵۸ دلار معامله شد و پالادیوم نیز ۰.۸ درصد بالا رفت و به ۱,۳۴۴.۹۶ دلار رسید. تمامی این فلزات نیز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند.