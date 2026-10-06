به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «اینترکانتیننتال اکسچنج» (ICE) معاملات آتی طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم را در لندن راه‌اندازی کرد؛ اقدامی که می‌تواند جایگاه این شهر در بازار جهانی فلزات گران‌بها را تقویت کرده و رقابت با بازار آتی نیویورک را افزایش دهد.

به نوشته فایننشال‌تایمز، لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات فیزیکی طلا در جهان محسوب می‌شود و روزانه حدود ۱۹۰ میلیارد دلار معامله خارج از بورس طلا در این شهر انجام می‌شود. همچنین حدود ۱.۴ تریلیون دلار طلای فیزیکی در خزانه‌های لندن نگهداری می‌شود.

راه‌اندازی معاملات آتی در لندن در شرایطی انجام شده که بازار جهانی طلا طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه تقاضا و نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده است. در حال حاضر بخش مهمی از معاملات آتی طلا در نیویورک انجام می‌شود، در حالی که لندن مرکز اصلی معاملات فیزیکی این فلز به شمار می‌رود.

ICE با راه‌اندازی این قراردادها تلاش دارد امکان پوشش ریسک قیمت را برای فعالان بازار در همان مرکز اصلی معاملات فیزیکی طلا فراهم کند. این اقدام همچنین می‌تواند به کاهش اختلاف قیمت میان بازارهای لندن و نیویورک کمک کند.

راه‌اندازی بازار جدید در لندن می‌تواند رقابت میان مراکز اصلی معاملات طلا را افزایش دهد و بخشی از فعالیت‌های بازار مشتقه این فلز را به لندن بازگرداند.

این اقدام همچنین در شرایطی صورت گرفته که اهمیت بازار طلا در نظام مالی جهانی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران، بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این فلز به عنوان دارایی سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک نشان داده‌اند.