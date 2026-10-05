نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های استاد (مانه) ۵ و قوچ‌قلعه (بجنورد) ۳ میلی‌متر گزارش شد.

وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را تا سه‌شنبه انتظار داریم. پدیده غالب امروز صبح در ارتفاعات و مناطق سردسیر غبار صبحگاهی و از بعدازظهر افزایش ابر و طی امشب و فردا ابرناکی آسمان پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: چهارشنبه بتدریج غبارآلود و در ساعت‌های بعدازظهر و شب در دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و مناطق شمالی استان احتمال بارش پراکنده، طی پنج‌شنبه تا صبح جمعه غبارآلود و در پاره‌ای از مناطق نیمه شرقی بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق و شمال شرق رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی طی امروز تغییرات جزیی دما و برای فردا افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌گردد. تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌گردد.

وی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد سردترین، صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند، طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۸ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های استان، بجنورد با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد، صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.