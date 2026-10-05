  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

وزش تندبادهای شدید در استان سمنان؛ سرعت باد در سرخه ۶۸ کیلومتر بر ساعت

وزش تندبادهای شدید در استان سمنان؛ سرعت باد در سرخه ۶۸ کیلومتر بر ساعت

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش تندبادهای شدید در این استان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و گفت: سرخه با ۶۸ کیلومتر بر ساعت میزبان شدیدترین بادها بوده است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تندبادهای شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد در سمنان و شاهرود به ۵۴ و ۴۳ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی افزود: در دامغان و طی ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد ۶۱ کیلومتر بر ساعت، بیارجمند ۴۳، آرادان ۶۱، ایوانکی ۵۴ و بسطام ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است ضمن اینکه سرخه با ۶۸ کیلومتر بر ساعت رکورد وزش باد را همزمان با روز یکشنبه به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت منتهی به امروز دوشنبه در میامی ۴۰، رضوان ۵۰، شهمیرزاد ۳۶، حسینان ۵۸، کوهان ۳۶، مجن ۳۲، مهدیشهر ۴۳، نردین ۱۴، امیریه ۲۲ و فرومد ۲۹ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی افزود: سرعت باد طی ۲۴ ساعت اخیر در قلعه نوخرقان ۴۰، کلاته خیج ۴۱، فولاد محله ۴۷ و ایستگاه فرودگاه شاهرود ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است همچنین هواشناسی سرعت وزش باد در پرور را ۴۰، آهوان را ۱۸ و افتر را ۶۱ کیلومتر بر ساعت اعلام کرده است.

وی همچنین از تداوم وزش بادهای نسبتاً شدید و افت دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان طی روز و شب دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

کد مطلب 6968298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها