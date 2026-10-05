وزش تندبادهای شدید در استان سمنان؛ سرعت باد در سرخه ۶۸ کیلومتر بر ساعت

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تندبادهای شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد در سمنان و شاهرود به ۵۴ و ۴۳ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی افزود: در دامغان و طی ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد ۶۱ کیلومتر بر ساعت، بیارجمند ۴۳، آرادان ۶۱، ایوانکی ۵۴ و بسطام ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است ضمن اینکه سرخه با ۶۸ کیلومتر بر ساعت رکورد وزش باد را همزمان با روز یکشنبه به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت منتهی به امروز دوشنبه در میامی ۴۰، رضوان ۵۰، شهمیرزاد ۳۶، حسینان ۵۸، کوهان ۳۶، مجن ۳۲، مهدیشهر ۴۳، نردین ۱۴، امیریه ۲۲ و فرومد ۲۹ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی افزود: سرعت باد طی ۲۴ ساعت اخیر در قلعه نوخرقان ۴۰، کلاته خیج ۴۱، فولاد محله ۴۷ و ایستگاه فرودگاه شاهرود ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است همچنین هواشناسی سرعت وزش باد در پرور را ۴۰، آهوان را ۱۸ و افتر را ۶۱ کیلومتر بر ساعت اعلام کرده است.

وی همچنین از تداوم وزش بادهای نسبتاً شدید و افت دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان طی روز و شب دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.