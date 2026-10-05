محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان قم امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات استان طی روز دوشنبه افزایش سرعت باد و بارش پراکنده دور از انتظار نیست و سرعت وزش باد در استان بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

ترابیان ادامه داد: جهت وزش باد روز دوشنبه غربی پیش‌بینی شده و دمای شهر قم در این روز بین ۱۸ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

وی بیان کرد: روز سه‌شنبه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی رخ می‌دهد و در ارتفاعات افزایش سرعت باد و بارش پراکنده پیش‌بینی شده است.

سامانه بارشی وارد منطقه می‌شود

کارشناس هواشناسی قم گفت: از روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید از شمال غرب کشور، استان قم نیز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرد و از ساعات عصر و ابتدای شب افزایش ابر و وزش باد در استان شکل خواهد گرفت.

وی افزود: با فعالیت این سامانه در ارتفاعات قم، بارش‌های پراکنده همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

ترابیان اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش می‌یابد و آسمان استان در این مدت نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: در پاره‌ای از نقاط استان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بارش‌های رگباری نیز پیش‌بینی شده است.

دمای هوا در قم تغییر می‌کند

کارشناس هواشناسی قم گفت: کمینه دمای شهر قم در روز سه‌شنبه ۱۷ درجه و بیشینه دما ۳۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تغییرات جوی استان در روزهای آینده بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و داده‌های هواشناسی رصد می‌شود و در صورت تغییر شرایط، اطلاعات جدید در بولتن‌های بعدی اعلام خواهد شد.

ترابیان همچنین درباره دمای ثبت‌شده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: دستجرد با دمای ۱۱.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را داشته و کوه سفید با ثبت دمای ۳۴.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کرده است.