وقوع رطوبت ۹۴ درصدی در هندیجان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان خوزستان، نقشه حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه (۱۲ مهر ۱۴۰۵) تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه (۱۳ مهر ۱۴۰۵) منتشر شد.

بر اساس این گزارش، هندیجان با ۹۴ درصد رطوبت، بیشترین و شوشتر و هفتکل با ۳۷ درصد، کمترین حداکثر رطوبت نسبی را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان به ثبت رسانده‌اند.

در این فهرست، پس از هندیجان، ایذه با ۸۳ درصد، آغاجاری با ۷۱ درصد، شادگان با ۶۹ درصد، شوش با ۶۸ درصد، لالی با ۶۷ درصد، دزپارت با ۶۳ درصد، بهبهان، آبادان، صفی‌آباد دزفول و گتوند با ۵۵ درصد، کشاورزی اهواز با ۵۱ درصد و امیدیه با ۴۹ درصد قرار دارند.

همچنین رامهرمز با ۴۸ درصد، رامشیر با ۴۶ درصد و اهواز (فرودگاه)، بستان، مسجدسلیمان و هویزه با ۴۴ درصد، بندر ماهشهر با ۴۱ درصد، حسینیه با ۴۰ درصد و شوشتر و هفتکل با ۳۷ درصد در ادامه این فهرست ثبت شده‌اند.

میانگین رطوبت سطحی استان خوزستان در این بازه زمانی، ۵۴.۸ درصد اعلام شده است.