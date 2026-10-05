جابجایی بیش از ۳.۵ میلیون تن کالا در سیستان و بلوچستان در ۶ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری ظهر دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، این میزان کالا طی ۲۴۱ هزار و ۴۱۸ سفر باری در محورهای مواصلاتی استان جابه‌جا شده است که این میزان جابه‌جایی کالا در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر تناژ ۲۸ درصد و از نظر تعداد سفرهای باری ۲۶ درصد افزایش داشته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوجستان بیان کرد: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، ۲ میلیون و ۷ هزار و ۶۸۱ تن مربوط به حمل‌ونقل برون‌استانی و یک میلیون و ۵۶۷ هزار و ۸۳۱ تن مربوط به جابه‌جایی‌های درون‌استانی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش حمل‌ونقل کالای استان گفت: فعالیت مستمر شرکت‌های حمل‌ونقل و ناوگان باری در کنار تلاش رانندگان، نقش مهمی در جابه‌جایی و تأمین کالا، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تداوم جریان حمل‌ونقل در استان دارد.