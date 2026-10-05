شهادت دو مدافع وطن مازندرانی در حمله مسلحانه سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور هنگام گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم در محور بمپور به ایرانشهر هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.

در جریان این حمله، استوار دوم امیرحسین قاسمی از شهرستان ساری و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده از شهرستان آمل به شهادت رسیدند.

همچنین یکی دیگر از کارکنان انتظامی در این حادثه مجروح شده است.

شهید امیرحسین قاسمی از اهالی شهرستان ساری و شهید نظام دست‌گشاده از شهرستان آمل، دو مدافع وطن مازندرانی این حادثه هستند.

جزئیات بیشتر درباره برنامه تشییع و خاکسپاری پیکر شهدای این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.