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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

شهادت دو مدافع وطن مازندرانی در حمله مسلحانه سیستان و بلوچستان

شهادت دو مدافع وطن مازندرانی در حمله مسلحانه سیستان و بلوچستان

ساری- حمله مسلحانه به گشت انتظامی در محور بمپور به ایرانشهر، به شهادت دو نیروی انتظامی اهل مازندران و مجروح شدن یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور هنگام گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم در محور بمپور به ایرانشهر هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.

در جریان این حمله، استوار دوم امیرحسین قاسمی از شهرستان ساری و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده از شهرستان آمل به شهادت رسیدند.

همچنین یکی دیگر از کارکنان انتظامی در این حادثه مجروح شده است.

شهید امیرحسین قاسمی از اهالی شهرستان ساری و شهید نظام دست‌گشاده از شهرستان آمل، دو مدافع وطن مازندرانی این حادثه هستند.

جزئیات بیشتر درباره برنامه تشییع و خاکسپاری پیکر شهدای این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6968484

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