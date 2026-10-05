به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این مجوزها در مجموع مربوط به مساحتی حدود ۱۳۱ هکتار از اراضی بوده که پس از بررسی و رسیدگی در جلسات کمیسیون تبصره یک ماده یک، تعیین تکلیف شده‌ اند.

وی افزود: در این مدت، ۲۰ جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک برگزار و پرونده‌ های مربوط به درخواست‌های تغییر کاربری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از مجموع پرونده‌ های بررسی‌ شده، ۱۵۴ فقره مشمول پرداخت عوارض تشخیص داده شده‌اند که این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها تعیین شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: ۳۷ میلیارد تومان به عنوان عوارض ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ دریافت شده است.

احمدی با اشاره به عملکرد این مدیریت در نیمه نخست سال، اظهار کرد: بررسی دقیق و قانونی درخواست‌ ها در کمیسیون تبصره یک ماده یک، با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و در عین حال تعیین تکلیف قانونی پرونده‌ های واجد شرایط انجام می‌ شود.

وی افزود: مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی تلاش می‌ کند فرآیند رسیدگی به پرونده‌ ها با رعایت کامل ضوابط قانونی، دقت کارشناسی و حفظ حقوق عمومی انجام شود تا ضمن جلوگیری از تغییر کاربری‌ های غیرمجاز، درخواست‌ های قانونی نیز در چارچوب مقررات تعیین تکلیف شوند.