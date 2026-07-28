آزادسازی ۵.۲ هکتار از اراضی کشاورزی ورزقان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی جلالی روز سه شنبه با تاکید بر عزم جدی مدیریت جهاد کشاورزی برای صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان با شناسایی به‌ موقع تخلفات، صدور اخطاریه، جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی و اجرای احکام قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی مطابق قانون برخورد می‌کند.

وی افزود: واحد امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان در سال ۱۴۰۴ با انجام بازدیدهای مستمر و پایش‌های میدانی ۳۴ مورد اخطاریه برای متخلفان صادر کرد و در ادامه ۱۹ مورد اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۳ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون و ۲ مورد توقف عملیات ساخت‌وساز غیرمجاز را با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به انجام رساند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در ماه‌های اخیر گفت:طی امسال ۹ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ در روستاهای چای‌کندی و هیبت بیگلو و همچنین ۵ مورد اجرای احکام ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در پرونده‌های شناسایی‌ شده اجرا شده که در مجموع منجر به آزادسازی ۵.۲ هکتار از اراضی کشاورزی از تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.

جلالی این موفقیت را حاصل پایش‌های مستمر، نظارت میدانی، تلاش کارشناسان امور اراضی، همراهی دستگاه قضایی، همکاری نیروی انتظامی و حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق قانون حفظ کاربری اراضی، نقش مهمی در جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز، حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع تولید و تامین امنیت غذایی کشور دارد.

وی با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ملی و غیرقابل جایگزین هستند خاطرنشان کرد: مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان است و این روند با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از شهروندان خواست قبل از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند و افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماض و مماشاتی نخواهد داشت و تمامی موارد تخلف برابر قانون پیگیری و با متجاوزان به اراضی کشاورزی برخورد قاطع خواهد شد.