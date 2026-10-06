سامانه فاضلاب روستای وار خوی آماده افتتاح شد؛تامین خدمات برای ۵۰۰۰ نفر

مجتبی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای طرح فاضلاب روستای وار، ۲۴ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از لوله‌های دوجداره ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متری و یک کیلومتر خط انتقال فاضلاب با لوله دوجداره ۳۱۵ میلی‌متری اجرا شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح، یک‌ هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب فاضلاب پیش‌بینی شده و ۵ هزار نفر از جمعیت روستای وار از خدمات شبکه فاضلاب برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به مشخصات تصفیه‌خانه فاضلاب وار گفت: این تصفیه‌خانه با استفاده از فرآیند SBR و با ظرفیت تصفیه ۸۹۲ مترمکعب در شبانه‌روز احداث شده و همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری می‌رسد.

نجفی ادامه داد: در کنار اجرای تأسیسات فاضلاب، یک کیلومتر خط انتقال آب، عملیات نیرورسانی و فنس‌کشی مجموعه نیز اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح را ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی و اعتبارات ملی و استانی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح، گامی در جهت توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در منطقه، ارتقای سطح بهداشت عمومی و مدیریت بهداشتی فاضلاب خواهد بود.