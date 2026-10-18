تولید ۳۰ درصد طلای کشور در آذربایجان غربی؛ فعالیت ۲۰۰۰ واحد صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه یکشنبه شب در همایش دپیلماسی اقتصادی و راهبرد های توسعه صادرات آذربایجان‌ غربی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان افزود: آذربایجان ‌غربی با برخورداری از حدود ۲ هزار واحد صنعتی و ۵۰۰ واحد معدنی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات دارد که بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات تجاری با کشورهای هدف است.

وی با بیان اینکه این استان در حوزه‌هایی همچون تریلی‌سازی، تولید طلا و صنعت نساجی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، افزود: حدود ۳۰ درصد تولید طلای کشور و ظرفیت‌های توسعه ‌یافته صنعت نساجی از جمله توانمندی‌هایی است که باید به شکل مؤثرتری به بازارهای هدف معرفی شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت افزایش سهم ایران از بازار کشور های همسایه خاطرنشان کرد: با وجود همسایگی کشور با ۱۵ کشور، سهم ایران از صادرات به این بازارها کمتر از ۲ درصد است اقداماتی در سال‌های گذشته برای افزایش این سهم انجام شده، اما متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست.

وی با بیان اینکه دیپلماسی کشور باید بیش از گذشته بر محور اقتصاد استوار باشد، تصریح کرد: استفاده از اشتراکات فرهنگی با برخی کشورها می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و گسترش صادرات کمک کند.

فعالیت رایزنان اقتصادی برای توسعه تجارت و رونق صادرات افزایش یابد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم بیان اینکه باید اختیارات و زمینه فعالیت رایزنان اقتصادی برای توسعه تجارت و رونق صادرات افزایش یابد، گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی، باید دسترسی به بازارهای هدف تسهیل و مقررات‌زدایی در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر خاطرنشان کرد: قوانین باید به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان، به‌عنوان فعالان اقتصادی مرتبط با معیشت مردم، تنظیم شوند.

وی با اشاره به ضرورت تخصص و آگاهی رایزنان اقتصادی خاطرنشان کرد: رایزن اقتصادی باید از بصیرت و دانش اقتصادی برخوردار باشد و نیازها، الزامات و شرایط صادرات و واردات را به‌خوبی بشناسد.

حجم تجارت با ترکیه به ۴.۵ میلیارد دلار رسید

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، با اشاره به جایگاه ترکیه در مبادلات تجاری ایران اظهار کرد: ترکیه به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری کشور تبدیل شده و حجم تجارت با این کشور به حدود ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است که بخش قابل توجهی از آن حاصل تلاش تجار و فعالان اقتصادی استان است.

قاسم کریمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌غربی یادآورشد: این استان در مسیر ارتباطی ایران با ترکیه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری کشور، قرار دارد و از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه مبادلات اقتصادی برخوردار است.

کریمی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع غذایی و کشاورزی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تولید شیرینی و شکلات کشور در استان‌های آذربایجان‌ غربی و آذربایجان ‌شرقی متمرکز است و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات محصولات فرآوری ‌شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به توانمندی آذربایجان ‌غربی در فرآوری محصولات کشاورزی، بازارهای شرق آسیا را نیز دارای اهمیت دانست و گفت: هند از نظر صادرات سیب درختی و مالزی از نظر تأمین مواد اولیه، از جمله بازارهای قابل توجه برای توسعه تعاملات تجاری هستند.