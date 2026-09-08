وصال ۸۱ زائر اولی بهزیستی یزد به بارگاه رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفائیان: در گوشههای دنج خانههای خشتی یزد و در میان روزمرگی های طاقت فرسای زندگی، رویای صحن و سرای خورشید سالها در کنج سینه منتظران قد کشیده بود؛ انتظاری که برای آنان که گامهایشان به سنگینی محدودیت های جسمی بسته شده بود، حریم رضوی، نه فقط یک مسیر، که راهی برای عبور از حصارهای تن و پرواز روح به سوی آستان امن الهی به نظر میرسید.
در میان این بیقراری ها، «موسسه مهر خورشید هشتم» به عنوان پلی میان دلدادگان و بارگاه ملکوتی، آستین همت بالا زد تا این گرههای کور را باز کند. این مجموعه مردمی و خودجوش، بی آنکه در پیچ و خم های اداری گرفتار شود، با تکیه بر همت خیران، مسئولیت سنگین تسهیل تشرف مددجویان و توان خواهان را بر عهده گرفت تا ثابت کند برای عاشقی که بهانه می جوید، هیچ مانعی جلودار نیست. اشتیاقی که موسسه مهر خورشید هشتم در دل زائرانش شعله ور کرده بود، از پس خستگی راههای طولانی برآمد و کشتی امید زائران را به ساحل مقصود رساند. هر لحظه در صحن و سرا، فرصتی برای زمزمه حاجاتی است که سالها در گلوگاه بغضهای فروخورده محبوس مانده بود؛ لحظاتی که در آن، سکوت معنادار توان خواهان با صدای نقاره خانه در میآمیزد و شکوه زیارت را معنا می کند.
روایت وصال زیارتاولیهای بهزیستی پس از ماهها چشمانتظاری
محمد ملکی، مدیرعامل مؤسسه مهر خورشید هشتم، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشرف کاروان زیارتاولیهای استان یزد اظهار کرد: این کاروان متشکل از ۸۱ نفر از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی شامل افراد دارای معلولیت و زیارتاولیها از شهرستانها و روستاهای مختلف استان یزد از جمله تفت، ابرکوه و مناطق پیرامونی است که پس از مدتها چشمانتظاری به پابوسی حضرت علیبنموسیالرضا (ع) نائل آمدند.
مدیر عامل موسسه مهر خورشید هشتم به فراز و نشیبهای فراوان این سفر معنوی اشاره کرد و افزود: ثبتنام این عزیزان از ماهها پیش انجام شده بود و قرار بود این کاروان در دیماه به مشهد مقدس اعزام شود، اما اغتشاشات در آن مقطع زمانی، سفر این دلدادگان امام هشتم را به تعویق انداخت. در این مدت زائران با اشتیاق فراوان پیگیر فراهم شدن زمینه سفر بودند. حتی در آستانه حرکت اخیر نیز مسائلی چون تأمین منابع مالی حملونقل و نقص فنی اتوبوسها و کمبود وسیله نقلیه جایگزین سختیهایی را رقم زد، اما در نهایت زائران پس از سفری حدوداً ۱۵ ساعته وارد مشهد مقدس شدند و به آرزوی دیرینه خود رسیدند.
وی با بیان اینکه این مؤسسه از سال ۱۴۰۲ مجری طرح زیارتاولیهای سازمان بهزیستی کل کشور است، تأکید کرد: مؤسسه مهر خورشید هشتم مجموعهای کاملاً مردمی و خصوصی است و هیچگونه بودجه دولتی دریافت نمیکند. هدف اصلی ما تسهیل تشرف مددجویان و معلولان سراسر کشور به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) است و با توجه به هزینههای سنگین حملونقل و اسکان، استمرار این حرکت نیازمند همراهی و مشارکت خیران و مردم نیکوکار است.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان و خیرانی که مایلند در ثواب زیارت افراد دارای معلولیت و مددجویان نیازمند سهیم شوند، میتوانند از طریق تارنمای رسمی مؤسسه به نشانیhttp://www.zaeravaliha.ir در تأمین هزینههای این سفرهای زیارتی مشارکت داشته باشند.
پایان چشمانتظاری معلولان یزدی با سلام به امام مهربانیها رقم خورد
هاشم نبیزاده، مسئول اجرایی موسسه مهر خورشید هشتم، در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: این برنامه تحت مدیریت موسسه مهر خورشید هشتم جهت اعزام «زائر اولی» سازماندهی شده است.
مسئول اجرایی موسسه مهر خورشید هشتم، تأکید کرد: هدف اصلی، تسهیل سفر برای زائرانی است که به دلیل شرایط جسمی یا نیازهای خاص، برای اولین ار قصد سفر به مشهد را دارند.
وی افزود: از میان ۸۱ زائر این کاروان یزدی، ۳۶ نفر دارای انواع معلولیتها از جمله معلولیتهای جسمی-حرکتی، اعصاب و روان، شنوایی، کمبینایی و معلولیتهای ذهنی (متوسط و شدید) هستند که برای نخستین بار راهی زیارت بارگاه مطهر امام رضا (ع) میشوند.
لزوم مناسبسازی تشرف و پذیرایی از زائران توانخواه
سید علیرضا حسینی مدیر اداره بهزیستی مهریز یزد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضور کاروان زیارتی توانخواهان یزدی در پایتخت معنوی کشور اظهار کرد: کاروانی متشکل از ۸۱ نفر از مددجویان تحت پوشش ادارهکل بهزیستی استان یزد که دارای معلولیت هستند، به بارگاه منور رضوی مشرف شدهاند؛ افرادی که سالها در حسرت این زیارت بوده و توفیق حضور در مشهد را نداشتند.
مدیر اداره بهزیستی مهریز یزد افزود: این افراد از طریق تیمهای مددکاری بهزیستی در سطح شهرستانها و روستاها شناسایی شدهاند و با هماهنگیهای انجامشده از مبدأ استان یزد، با همراهی و میزبانی مجموعه مهر خورشید هشتم، توفیق تشرف به حریم قدسی امام هشتم (ع) برای آنان مهیا شد.
وی با بیان اینکه فراهم شدن مقدمات این سفر، شوق و امید وصفناپذیری را در دل این معلولان یزدی ایجاد کرد، گفت: اغلب این زائران در شرایط خاصی قرار دارند و حتی برخی از آنان تصور نمیکردند روزی به حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف شوند. بهطور نمونه دختری همراه با مادر و خاله معلولش پای اتوبوس آمده بود و تنها آرزویش همراهی با کاروان بود که با پیگیریهای صورتگرفته به جمع زائران اضافه شد؛ صحنههایی که نشان میدهد اگر دعوت حضرت باشد، هیچ مانعی جلودار دلدادگان نیست.
حسینی با تأکید بر نقش اطلاعرسانی در جلب مشارکتهای مردمی برای تداوم اینگونه سفرهای زیارتی خاطرنشان کرد: خادمیاران رضوی و خادمان افتخاری حاضر در شهرستانها که در عرصههای مختلفی نظیر چایخانهها و برنامههای مذهبی فعالاند، میتوانند بهعنوان بازوهای فرهنگی و اجتماعی عمل کنند و خیران و آحاد مردم را با این اقدامات خداپسندانه موسسه مهر خورشید هشتم پیوند دهند تا سفره این میزبانیها گستردهتر شود.
نظر شما