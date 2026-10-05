تدوین سند حکمرانی ملی طب ایرانی در آستانه نگارش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سومین نشست اتاق فکر سند حکمرانی ملی طب ایرانی و صنایع فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی با هدف پیشبرد فرآیند تدوین این سند و در راستای اجرای مصوبات هفتمین جلسه شورای ستاد برگزار شد.

در این نشست، گزارش جلسات پیشین اتاق فکر ارائه و دیدگاه‌های تخصصی حاضران درباره روند تدوین سند، چارچوب محتوایی و ساختار کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات نهایی نقشه راه تدوین سند جمع‌بندی شد. همچنین ساختار و بانک اعضای کمیته‌های تدوین سند بررسی و جمع‌بندی شد تا فرآیند تدوین سند با مشارکت مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تخصصی، اجرایی، دانشگاهی و فناورانه دنبال شود .با برگزاری سومین نشست اتاق فکر این سند و تمرکز بر طراحی ساختار کمیته‌های تخصصی و تعیین اعضای آن‌ها، وارد مرحله نهایی شد.

این نشست در پی اجرایی‌سازی مصوبات هفتمین جلسه شورای ستاد برگزار شد و طی آن، گزارش اولین و دومین جلسه اتاق فکر ارائه و دیدگاه‌های تخصصی حاضران درباره روند تدوین سند مورد بررسی قرار گرفت و صورت بندی کلی محتوای سند مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین ساختار و بانک اعضای کمیته‌های تدوین سند بررسی و جمع‌بندی شد تا فرآیند تدوین سند با مشارکت مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تخصصی، اجرایی، دانشگاهیان گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و فناورانه دنبال شود.

این نشست با حضور نماینده ستاد، مدیر کل دارویی وزارت صمت، مدیرکل پژوهش وزارت علوم، روسای دانشکده طب سنتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، مشاور بین الملل مرکز طب ایرانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان داروهای طبیعی، فرآورده‌ها و طب سنتی، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی مشهد و کرمان و شاهد، مدیرگروه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اداره نظارت و ثبت فرآورده‌های سنتی سازمان غذا و دارو ، نماینده ستاد علم و فناوری برگزار شد.

پس از اخذ نفرات اعضای اتاق فکر در جلسات قبلی این نشست در مورد تدوین سند جدید و اعمال صحیح آن، در این جلسه اعضای اتاق فکر اصلاحات نهایی را در طراحی نقشه راه تدوین سند مناسب دانسته و مقرر شد فرآیند نگارش پیش نویس اولیه سند با توجه به گانت چارت زمانی بلافاصله آغاز شود.