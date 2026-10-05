محمدرضا رحمان‌نیا در گفتکو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان تا ظهر امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از ساعات بعدازظهر امروز به‌تدریج بر میزان پوشش ابر در مناطق مختلف استان افزوده خواهد شد و از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت جمعه، آسمان استان در بیشتر ساعات غالباً ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به فعالیت یک سامانه بارشی در استان طی روزهای پیش‌رو، ادامه داد: این سامانه از بعدازظهر امروز وارد استان می‌شود و در طول مدت فعالیت خود موجب افزایش ناپایداری‌های جوی و وقوع بارش در برخی مناطق خواهد شد.

رحمان‌نیا تصریح کرد: بخش اصلی فعالیت این سامانه بارشی از ظهر فردا، سه‌شنبه، آغاز شده و تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه خواهد داشت که در این بازه زمانی، احتمال وقوع بارش و شدت آن در اغلب مناطق استان بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت، گفت: با توجه به شرایط جوی، شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف باید نسبت به تغییرات وضعیت هوا و احتمال وقوع بارش‌ها در روزهای آینده توجه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات خبر داد و گفت: وزش باد به‌ویژه در اواسط روز چهارشنبه تشدید خواهد شد و سرعت آن در برخی مناطق به آستانه وزش باد نسبتاً شدید خواهد رسید.

رحمان‌نیا افزود: افزایش سرعت وزش باد همزمان با فعالیت سامانه بارشی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان در روزهای آینده خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با اشاره به روند دمایی استان طی روزهای آینده گفت: از نظر دمایی، به دلیل افزایش پوشش ابر، کمینه دمای هوا در روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه در اغلب مناطق استان افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: بنابراین طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه، افزایش پوشش ابر و فعالیت سامانه بارشی علاوه بر فراهم کردن شرایط برای وقوع بارش، موجب تغییرات دمایی و افزایش دمای کمینه در بسیاری از مناطق استان خواهد شد.

رحمان‌نیا تأکید کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط ناپایدار جوی در استان از بعدازظهر امروز آغاز شده و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌ویژه در بخش بارشی به اوج خود خواهد رسید و پس از آن نیز آسمان استان تا اواخر وقت جمعه غالباً ابری خواهد بود.