مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: شرایط جوی استان تا ظهر سه‌شنبه نسبتاً آرام خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر سه‌شنبه، با عبور امواج ناپایدار از منطقه، میزان ابرناکی در آسمان استان افزایش پیدا می‌کند و این وضعیت تا روزهای پایانی هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: فعالیت این امواج در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه می‌تواند در برخی مناطق استان موجب وقوع رگبار و رعدوبرق و همچنین وزش بادهای لحظه‌ای شدید شود.

بهروزی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی شب گذشته هوای نسبتاً سردی در مناطق مختلف قزوین حاکم بود و آوج و آبگرم با کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، سردترین نقاط استان بودند.

وی اضافه کرد: کمینه دمای ثبت‌شده در شهر قزوین نیز طی شب گذشته به ۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر رسید.

کارشناس هواشناسی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی سه روز آینده دمای هوا در استان اندکی افزایش خواهد یافت.