یک شهید و چند زخمی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف خان‌یونس در جنوب نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

در این حمله جوانی فلسطینی به نام «هشام جمال ابوجلاله» به شهادت رسید.

همچنین در حمله پهپادی دیگری به یک چادر در اردوگاه الجزایری در منطقه مواصی خان‌یونس، سه فلسطینی از جمله یک زن و یک دختر بچه زخمی شدند.

سازمان امداد و نجات در استان رفح اعلام کرد نیروهای امدادی این سه مجروح را پس از حمله به چادر مذکور منتقل کردند.

منابع پزشکی همچنین از زخمی شدن شماری از فلسطینی ها در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق منطقه «الکنیس» در مواصی خان‌یونس خبر دادند.