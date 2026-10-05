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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

یک شهید و چند زخمی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

یک شهید و چند زخمی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی از شهید و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف خان‌یونس در جنوب نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

در این حمله جوانی فلسطینی به نام «هشام جمال ابوجلاله» به شهادت رسید.

همچنین در حمله پهپادی دیگری به یک چادر در اردوگاه الجزایری در منطقه مواصی خان‌یونس، سه فلسطینی از جمله یک زن و یک دختر بچه زخمی شدند.

سازمان امداد و نجات در استان رفح اعلام کرد نیروهای امدادی این سه مجروح را پس از حمله به چادر مذکور منتقل کردند.

منابع پزشکی همچنین از زخمی شدن شماری از فلسطینی ها در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق منطقه «الکنیس» در مواصی خان‌یونس خبر دادند.

کد مطلب 6968808

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    نظرات

    • احمد IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
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      اسرائیل نجس به ریاست نتانیاهو جنایتکار۸۰هزارانسان بیگناه رادرغزه قتل عام کردهزاران کودک وبزرگ رانقص عضوکردهمه ساکنان غزه راآواره کردوهنوزدست بردارنیست!!!!کجایندآن بی غیرتهای شورای به اصطلاح امنیت؟!کجایندآن بی خاصیتهای سازمان بین الملل؟!کجایندقضات ظالم دادگاه لاهه؟!کجایندمسئولان ناحق سازمان حقوق بشر؟!کجاینداهالی مسلمان نامسلمان کشورهای عربی؟!کجاییدای انسانها به ولله خون این بیگناهان وآه سردشان دامان همه راخواهدگرفت!بپاخیزیدواین جرثومه فسادوتباهی رادراسرائیل نابودکنید.😫😫

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