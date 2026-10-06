گوترش بدون نام بردن از اسرائیل: اوضاع غزه غیر قابل تحمل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که باید آتش بس دائمی در غزه میان رژیم صهیونیستی و حماس محقق شده و مرحله دوم طرح صلح در این منطقه اجرا شود.

وی اضافه کرد که زمان آن رسیده کمک های بشردوستانه به صورت گسترده وارد نوار غزه شده و به قوانین بین الملل احترام گذاشته شود.

گوترش بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما باید روند سیاسی را به سمت تحقق صلح دائمی در سراسر منطقه ایجاد کنیم. اقدامات خصمانه ویرانگر علیه نوار غزه رنج های غیر قابل وصفی برای فلسطینی ها برجای گذاشت.

وی بیان کرد: افراد زیادی جان خود را از دست دادند، آواره شدند و ویرانی های گسترده ای برجای ماند. غیرنظامیان همچنان تحت شرایط غیرقابل تحملی به سر می برند.

گوترش همچنین به تبعات عملیات طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی و هلاکت صهیونیست ها در جریان این عملیات اشاره و به شدت از آن انتقاد کرد!