حمل خودرو با سر و گردن؛ پهلوان جویباری ۲۲ کیلومتر رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر،اکبر شاه‌بابایی، پهلوان جویباری در حرکتی کم‌سابقه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با وزن بیش از یک تن را با استفاده از سر و گردن به مسافت ۲۲ کیلومتر جابه‌جا کرد.

این حرکت ورزشی از شهر لاریم جویبار آغاز شد و اکبر شاه‌بابایی پس از پنج ساعت و نیم حرکت مداوم، خودروی بیش از یک تنی را به میدان کشتی جویبار رساند؛ برنامه‌ای که با حضور و استقبال جمعی از مردم و مسئولان ورزشی شهرستان همراه شد.

شاه‌بابایی پس از پایان این حرکت اظهار کرد: پیش از اجرای برنامه، موضوع ثبت این اقدام به عنوان یک حرکت ورزشی را از طریق فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور پیگیری کردم، اما همکاری مورد انتظار در این زمینه انجام نشد.

وی افزود: در صورت حمایت و همراهی فدراسیون ورزش‌های همگانی، برنامه دارم در مرحله بعد مسیر ۵۲ کیلومتری ساری تا جویبار را با همین شیوه طی کنم و برای ثبت این حرکت در کتاب رکوردهای گینس اقدام کنم.

رئیس اداره ورزش و جوانان جویبار نیز با اشاره به این اقدام گفت: ثبت این حرکت ورزشی در دستور کار اداره ورزش و جوانان شهرستان قرار گرفته و موضوع برای بررسی و پیگیری‌های لازم از طریق فدراسیون ورزش‌های همگانی دنبال خواهد شد.

خلیلی با بیان اینکه جویبار از شهرستان‌های شاخص ورزشی کشور به شمار می‌رود، افزود: اداره ورزش و جوانان شهرستان از ظرفیت ورزشکاران و پهلوانان جویباری حمایت می‌کند و برای معرفی توانمندی‌های ورزشی منطقه تلاش خواهد کرد.