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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

کاهش قیمت طلا و سکه در ۱۳ مهر؛ سکه در کانال ۲۷۱ میلیون تومان

کاهش قیمت طلا و سکه در ۱۳ مهر؛ سکه در کانال ۲۷۱ میلیون تومان

بازار طلا و سکه در ۱۳ مهرماه با وجود افزایش ۱۷ دلاری اونس جهانی، نزولی شد؛ طلای ۱۸ عیار ۱۰۶ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳.۶ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت در بیشتر اقلام همراه شد. در حالی که قیمت اونس جهانی طلا با افزایش ۱۷ دلاری به ۴۱۵۹ دلار رسیده، نرخ طلا و سکه در بازار داخلی عقب‌نشینی کرده است.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۰۶ هزار و ۲۰۰ تومانی نسبت به نرخ پایانی روز گذشته، به ۲۶ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز با افت ۱۴۲ هزار تومانی، در سطح ۳۵ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان قرار گرفت.

مظنه تهران نیز امروز ۱۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قیمت خورد که نسبت به نرخ ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی روز گذشته، ۴۶۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

در بازار سکه، افت قیمت محسوس‌تر بود. سکه طرح جدید با کاهش ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به نرخ ۲۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روز گذشته، امروز به ۲۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم نیز با افت ۱۰۰ هزار تومانی، ۲۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و ربع‌سکه نیز با افت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، در قیمت ۷۷ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۸ میلیون تومان باقی ماند.

کاهش قیمت طلا و سکه در ۱۳ مهر؛ سکه در کانال ۲۷۱ میلیون تومان

کد مطلب 6968751
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آخ جان قیمت اومده پایین....همتی دوست داریم همتی دوست داریم....
    • علی IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با تلاش مسئولان نظام قیمت سکه ۲ میلیون اومد پایین هر چند قراره دوباره ۱۰ میلیون بره بالا

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