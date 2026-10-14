رشد قیمت طلا و سکه؛ طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۶ میلیون تومانی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین داده‌های معاملاتی اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد قیمت انواع طلا و سکه در بازار داخلی امروز افزایش یافته است؛ به‌طوری که طلای ۱۸ عیار بیش از ۴۰۰ هزار تومان و سکه طرح جدید بیش از ۷.۷ میلیون تومان نسبت به میانگین روز گذشته رشد قیمت داشته‌اند.

افزایش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۰۰ هزار و ۲۳۲ تومانی، معادل ۱.۵۶ درصد، به ۲۶ میلیون و ۹۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۵۳۳ هزار و ۸۶۶ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، ۳۴ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین مظنه تهران با افزایش یک میلیون و ۷۳۳ هزار و ۸۶۶ تومانی به ۱۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسیده است.

سکه طرح جدید به ۲۶۷ میلیون تومان رسید

در بازار سکه، سکه طرح جدید با افزایش ۷ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۸۲ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۷ میلیون تومان رسیده است؛ این میزان افزایش معادل ۲.۹۹ درصد است.

سکه طرح قدیم نیز با رشد ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۳۸۸ تومانی، ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

نیم‌سکه با افزایش ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۶۰ تومانی به ۱۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و ربع‌سکه نیز با رشد ۳ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۸۰۶ تومانی، ۷۶ میلیون تومان معامله می‌شود.

در میان انواع سکه، ربع‌سکه با رشد ۵.۱۱ درصدی بیشترین افزایش نسبی قیمت را ثبت کرده است. سکه یک‌گرمی نیز با افزایش ۲۸۰ هزار و ۵۰۷ تومانی، به ۳۶ میلیون تومان رسیده است.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی در شرایطی رخ داده که اونس جهانی طلا با افت حدود ۱۹ دلاری به محدوده ۴۱۴۴ دلار رسیده است. در مقابل، دلار در بازار غیررسمی با افزایش حدود ۵ هزار تومانی به کانال ۲۶۰ هزار تومان بازگشته است.

به این ترتیب، برخلاف جهت حرکت اونس جهانی، رشد نرخ دلار به افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی کمک کرده است؛ موضوعی که بار دیگر نقش هم‌زمان دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز را در تعیین قیمت‌های داخلی نشان می‌دهد.