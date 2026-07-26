به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با روندی نزولی همراه شد؛ به‌طوری که همزمان با افت جزئی بهای اونس جهانی و کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی، تمامی قطعات سکه و انواع طلا کاهش قیمت را تجربه کردند.

بر اساس آخرین اطلاعات بازار، هر اونس طلا با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۴۰۵۳ دلار رسید. هرچند افت اونس جهانی محدود بود، اما بازار داخلی با کاهش محسوس‌تری مواجه شد و قیمت طلا و سکه در تمامی بخش‌ها عقب‌نشینی کرد.

در بازار داخلی، مظنه تهران با کاهش ۲ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۳۱ تومان به ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۵۳۵ هزار و ۱۰۸ تومانی در سطح ۱۷ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۷۱۳ هزار و ۷۱۵ تومانی به ۲۳ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان رسید. افت همزمان قیمت مظنه و طلای ۱۸ و ۲۴ عیار نشان می‌دهد فشار نزولی در بازار امروز محدود به یک بخش نبوده و کل بازار طلا را تحت تأثیر قرار داده است.

بازار سکه نیز همسو با طلا روندی کاهشی را پشت سر گذاشت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت ۴ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۲۰ تومانی به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که یکی از بیشترین کاهش‌های قیمتی در میان قطعات مختلف سکه محسوب می‌شود.

سکه طرح قدیم نیز کاهش قابل توجهی را ثبت کرد و با افت ۶ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۴۰۸ تومانی در قیمت ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستاد. میزان کاهش این قطعه حتی از سکه طرح جدید نیز بیشتر بود.

در سایر قطعات نیز روند نزولی ادامه یافت. نیم‌سکه با کاهش ۲ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۲۳۰ تومانی به ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز با افت یک میلیون و ۷۵ هزار و ۹۷۴ تومانی، ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

سکه گرمی هم از این روند مستثنا نبود و با کاهش ۴۱۰ هزار و ۸۳ تومانی در سطح ۲۷ میلیون تومان معامله شد.

کارشناسان بازار معتقدند قیمت طلا و سکه در روزهای آینده همچنان تحت تأثیر دو متغیر اصلی، یعنی نرخ ارز و بهای جهانی طلا، قرار خواهد داشت. اگرچه افت اونس جهانی در معاملات امروز بسیار محدود بود، اما نوسانات بازار ارز و کاهش تقاضای خرید می‌تواند نقش مهم‌تری در جهت‌دهی به قیمت‌ها در بازار داخلی ایفا کند.

فعالان بازار نیز معتقدند تداوم روند نزولی یا بازگشت قیمت‌ها به مدار صعود، به تحولات روزهای آینده در بازار ارز و همچنین روند معاملات جهانی طلا بستگی دارد. از این رو، معامله‌گران با احتیاط بیشتری بازار را رصد می‌کنند و منتظر مشخص شدن جهت حرکت متغیرهای اثرگذار هستند.