قیمت طلا و سکه امروز ۴ دی ۱۴۰۴؛ سکه ۳ میلیون تومان ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز - پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ - شاهد کاهش نسبی قیمتها نسبت به روز گذشته بود، به طوری که روند نزولی کوتاهمدت در اکثر انواع طلا و سکه مشهود شد. این کاهش قیمتها در حالی رخ داده است که بازار در هفتههای اخیر نوسانات متعددی را تجربه کرده و معاملهگران با دقت بیشتری روند بازار را دنبال میکنند.
نرخ طلا
در بخش طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱۸۴ هزار تومانی نسبت به دیروز، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. طلای ۲۴ عیار نیز افت ۲۴۲ هزار تومانی داشت و هر گرم آن به ۱۹ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان رسید.
قیمت هر مثقال طلا امروز ۶۲ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان بود و مثقال طلای آبشده نیز همین رقم را تجربه کرد، که نشاندهنده کاهش حدود ۷۸۳ هزار تومانی نسبت به روز گذشته است. این روند نزولی در طلای آبشده نیز تأییدی بر کاهش تقاضا و فشار فروش در بازار به شمار میرود.
نرخ سکه
امروز در بازار سکه، کاهش قیمتها نیز محسوس بود. سکه طرح جدید امروز با افت ۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومانی به ۱۴۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با کاهش ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی، ۱۴۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه امروز ۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدند. این کاهشها در سکههای کوچکتر نیز مشاهده شد و نشان میدهد که روند کاهشی قیمتها در بازار سکه فراگیر است و تنها محدود به سکههای تمام نیست.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش قیمتها در بازار طلا و سکه ممکن است تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، افت قیمت جهانی طلا و انتظارات سرمایهگذاران رخ داده باشد. به ویژه، روند نزولی قیمتها میتواند نشاندهنده کاهش تقاضای کوتاهمدت و احتیاط معاملهگران باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه طلا و سکه همواره به عنوان دارایی امن در شرایط اقتصادی پرنوسان مورد توجه قرار میگیرند، کاهش امروز ممکن است فرصتی برای خریداران با دید میانمدت فراهم کند.
به طور کلی، روند معاملات امروز حاکی از احتیاط فعالان بازار و کاهش قیمتها در تمام انواع طلا و سکه است. معاملهگران توصیه میشود ضمن رصد دقیق تحولات بازار ارز و طلا، برای تصمیمگیری در خصوص خرید یا فروش، تحلیل کوتاهمدت و میانمدت را مد نظر قرار دهند تا از نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری شود.
قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش
|سکه
|قیمت
|سکه طرح جدید
|۱۴۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش
|طلا
|قیمت
|۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان
|مثقال طلا
|۶۲ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان
|مثقال طلای آبشده
|۶۲ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان
|انس جهانی طلا
|۴ هزار و ۴۷۹ دلار
